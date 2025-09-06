Written by: septiembre 6, 2025 Selecciones

México vs Japón EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Fecha FIFA Hoy Septiembre 2025

México vs Japón

La Selección Mexicana volverá a la acción este sábado 6 de septiembre cuando se enfrente a Japón en un amistoso internacional programado en el Oakland-Alameda County Coliseum, en California. Este compromiso de la Fecha FIFA servirá como preparación rumbo al Mundial 2026, torneo al que ambas selecciones ya tienen asegurada su participación.

Historial entre México y Japón

La última vez que estos equipos se enfrentaron fue en el otoño del 2020, en Austria. En aquel partido, Raúl Jiménez e Hirving “Chucky” Lozano marcaron los goles del triunfo azteca por 2-0. Los números favorecen ampliamente al Tri: de seis encuentros disputados, cinco se han resuelto con victoria mexicana.

Cómo llega la Selección Mexicana

El equipo dirigido por Javier Aguirre atraviesa un momento positivo tras conquistar la Copa Oro 2025 y la Concacaf Nations League. La convocatoria refleja una mezcla de experiencia y juventud, con jugadores como Luis Malagón, Diego Lainez y Santiago Giménez, junto a referentes como Jiménez y Lozano. Este último regresa motivado, con la intención de consolidarse como pieza clave rumbo al Mundial.

Cómo llega Japón

Por su parte, Japón llega tras liderar su grupo en las eliminatorias asiáticas. Bajo la dirección de Hajime Moriyasu, los Samuráis Azules destacan por su velocidad y estilo ofensivo, con figuras como Takefusa Kubo y Takumi Minamino. El conjunto asiático buscará ratificar su nivel enfrentando a selecciones de peso en su gira por Estados Unidos.

México vs Japón: horario y transmisión

  • Día: sábado 6 de septiembre
  • Estadio: Oakland-Alameda County Coliseum, California
  • Hora: 20:00 (CDMX)
  • Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium

El amistoso entre México y Japón promete intensidad y calidad, en un choque que medirá a dos selecciones con historia y aspiraciones en el máximo escenario mundialista.

