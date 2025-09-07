América vs Atlético San Luis EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 Liga MX Femenil Apertura 2025

Liga MX Femenil

La Liga MX Femenil entra en un punto clave del Apertura 2025, y este domingo 7 de septiembre se vivirá un duelo atractivo en la Jornada 10: América Femenil recibe a San Luis Femenil en el Estadio Ciudad de los Deportes. El partido está programado para las 12:00 horas, tiempo del centro de México, y se podrá ver en vivo a través de ViX y del canal oficial de la Liga MX Femenil en YouTube.

Un choque de contrastes

Las Águilas llegan como líderes con 24 puntos en nueve jornadas, pero buscarán revancha tras caer en su último compromiso frente a Pachuca, en un partido donde perdieron el invicto y jugaron con una futbolista menos por la expulsión de Scarlett Camberos. A pesar de ello, mostraron solidez y capacidad ofensiva, características que las mantienen como las grandes favoritas del certamen.

Por su parte, San Luis Femenil atraviesa un torneo sorpresivo y muy positivo. Viene de una goleada 6-0 ante Puebla, resultado que las consolidó en la séptima posición con 16 unidades, dentro de zona de clasificación y a un punto de Rayadas. El cuadro potosino ha demostrado que puede competir frente a rivales de mayor jerarquía y buscará dar el golpe en la capital.

Pronóstico del partido

El América podría dar descanso a algunas titulares pensando en los próximos choques: el Clásico Nacional contra Chivas el 14 de septiembre y el duelo ante Pachuca por la Concacaf W. Incluso podrían aparecer jóvenes de la Sub-19, aunque el equipo sigue siendo amplio favorito.

De acuerdo con el rendimiento y la calidad de plantel, todo apunta a una victoria contundente de las Águilas. El pronóstico es un América 6-0 San Luis, en un encuentro que promete goles y emociones para la afición.

Last modified: septiembre 7, 2025