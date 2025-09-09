Written by: septiembre 9, 2025 Eliminatorias CONMEBOL 2026

Ecuador vs Argentina EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 18 Eliminatorias CONMEBOL Mundial 2026

Argentina vs Ecuador

La Selección Argentina disputará este martes 9 de septiembre su último partido en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Con el boleto asegurado hace varias fechas y el primer puesto garantizado con 38 puntos, la Albiceleste visitará a Ecuador en Guayaquil.

El equipo de Lionel Scaloni afronta el encuentro con la baja sensible de Lionel Messi, quien ya jugó su último partido clasificatorio frente a Venezuela. En ataque, se espera que Lautaro Martínez y Julián Álvarez compartan delantera, mientras que en defensa Leonardo Balerdi reemplazaría al suspendido Cuti Romero.

Ecuador quiere cerrar con un triunfo en casa

La selección dirigida por Sebastián Beccacece también logró su clasificación y llega con una racha particular: cuatro empates consecutivos sin goles. La Tri ha mostrado un sólido rendimiento defensivo, con solo cinco tantos recibidos en 17 partidos, pero su principal deuda está en ataque, con apenas 13 goles convertidos.

El objetivo del conjunto ecuatoriano será mejorar su eficacia ofensiva y sumar una victoria que lo deje en el podio de la tabla. Un triunfo le permitiría incluso aspirar al segundo lugar, dependiendo de lo que hagan Brasil y Uruguay en sus respectivos compromisos.

Antecedentes entre Ecuador y Argentina

El historial favorece ampliamente a la Albiceleste, que acumula ocho partidos sin perder ante Ecuador, con seis victorias y dos empates. Los ecuatorianos no vencen a Argentina desde 2015, cuando se impusieron 2-0 en Buenos Aires por las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018.

Horario y dónde ver Ecuador vs Argentina

  • 📍 Estadio: Monumental Isidro Romero Carbo, Guayaquil
  • 🗓️ Fecha: Martes 9 de septiembre de 2025
  • 🕕 Hora: 18:00 (Ecuador, Perú, Colombia), 20:00 (Argentina, Brasil, Uruguay, Chile)
  • 📺 Transmisión: TyC Sports y Telefe

Con Argentina cerrando un ciclo exitoso y Ecuador buscando afirmarse como potencia regional, el choque en Guayaquil promete intensidad y buen fútbol.

