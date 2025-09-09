Bolivia vs Brasil EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 18 Eliminatorias CONMEBOL Mundial 2026

Eliminatorias CONMEBOL 2026

¡BOLIVIA AL REPECHAJE 🔥🔥🔥!



Bolivia logró vencer 1-0 a Brasil, combinado con la derrota de Venezuela, lo que les da el boleto al repechaje rumbo al #Mundial2026



Así quedó la tabla:

7.- Bolivia 20 pts (repechaje)

8.- Venezuela 18 pts (eliminado) pic.twitter.com/IekJHzvyxu — Fulbox (@fulboxOficial) September 10, 2025

Este martes 9 de septiembre, Bolivia recibirá a Brasil en el Estadio Municipal de El Alto en un duelo decisivo de la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La Verde, ubicada en la octava posición con 17 puntos, necesita una victoria para aspirar al repechaje y dependerá también del resultado de Venezuela ante Colombia.

Cómo llega Bolivia al partido

El equipo dirigido por Óscar Villegas afronta este partido con la obligación de hacer valer la altura de 4,095 metros sobre el nivel del mar. En estas Eliminatorias, Bolivia ha sumado victorias en cuatro partidos como local, empató dos y cayó en otros dos. La selección ha marcado doce goles y recibido siete. Su última presentación ante Colombia terminó en derrota 3-0, pero la Verde confía en que un triunfo sobre Brasil combinado con un resultado favorable en Venezuela le dé la clasificación.

Brasil busca cerrar en alto

Brasil, dirigido por Carlo Ancelotti, ya aseguró su pasaje directo al Mundial 2026 y quiere cerrar la Eliminatoria en el segundo lugar detrás de Argentina. Tras vencer 3-0 a Chile en el Maracaná, el equipo brasileño, con figuras como Raphinha, buscará mantener su nivel y probar variantes tácticas para seguir creciendo de cara al Mundial.

Mirada puesta en Venezuela

La atención también estará en el Estadio Monumental de Maturín, donde Venezuela necesita vencer a Colombia para asegurar el repechaje. De no conseguirlo, un triunfo boliviano frente a Brasil le abriría la puerta a La Verde para seguir soñando con la Copa del Mundo.

Horario y transmisión

El partido se disputará el martes 9 de septiembre a las 17:30 horas (MX) y se podrá ver en ViX y TyC Sports Play vía online. Bolivia y Brasil se enfrentan en un duelo de vida o muerte para los altiplánicos, mientras que los brasileños buscan cerrar la Eliminatoria de forma sólida y sin presión.

Last modified: septiembre 9, 2025