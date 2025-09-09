Venezuela vs Colombia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 18 Eliminatorias CONMEBOL Mundial 2026

Eliminatorias CONMEBOL 2026

Final del partido.



Venezuela 3-6 Colombia#SiempreVinotinto 🇻🇪 — La Vinotinto (@SeleVinotinto) September 10, 2025

La doble fecha final de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 trae un duelo decisivo: Venezuela recibirá a Colombia este martes 9 de septiembre en el Estadio Monumental de Maturín. Con seis selecciones ya clasificadas directamente, la Vinotinto busca asegurar su lugar en el Repechaje y no depender de otros resultados.

Cómo llega Venezuela al partido

Venezuela llega ubicada en la séptima posición con 18 puntos. El equipo dirigido por Fernando Batista necesita un triunfo para confirmar su acceso a la repesca, aunque también puede avanzar si Bolivia no vence a Brasil. La Vinotinto ha mostrado solidez defensiva, pero su mayor desafío será la eficacia en ataque, clave para superar a un rival fuerte como Colombia. En casa, la presión será un factor determinante para que los locales logren su objetivo.

Colombia llega clasificada pero busca cerrar con triunfo

Colombia llega con la tranquilidad de estar clasificada al Mundial 2026. La Tricolor, bajo la dirección de Néstor Lorenzo, viene de imponerse 3-0 a Bolivia y buscará cerrar su participación con un triunfo que le permita escalar posiciones en el ranking FIFA. Con jugadores de experiencia como James Rodríguez y Luis Díaz, los colombianos intentarán imponer su juego y mantener la consistencia que los llevó a asegurar su lugar en la Copa del Mundo.

Horario y dónde ver Venezuela vs Colombia

El partido se disputará el martes 9 de septiembre a las 20:30 hora de Venezuela y se podrá seguir en vivo por DSports, con cobertura minuto a minuto en la web de Olé. Este encuentro será clave para definir el repechaje sudamericano rumbo al Mundial 2026.

Probables alineaciones

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Cristian Cásseres; Eduardo Bello, Jefferson Savarino, Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Cristian Cásseres; Eduardo Bello, Jefferson Savarino, Salomón Rondón. DT: Fernando Batista. Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jéfferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz, Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Pronóstico y expectativas

Según las casas de apuestas, Venezuela parte como ligera favorita, aunque se espera un partido parejo e intenso. La última fecha de las Eliminatorias promete emociones, donde la Vinotinto y la Tricolor definirán su camino en Sudamérica y marcarán un cierre apasionante rumbo al Mundial 2026.

Last modified: septiembre 9, 2025