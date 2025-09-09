Written by: septiembre 9, 2025 Eliminatorias CONMEBOL 2026

Chile vs Uruguay EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 18 Eliminatorias CONMEBOL Mundial 2026

Uruguay vs Chile

La doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas llega a su fin y con ella también se empiezan a cerrar los cupos rumbo al Mundial 2026. Mientras que Uruguay ya tiene asegurada su clasificación, Chile afronta este duelo únicamente para cumplir con el calendario tras quedar eliminado en la jornada pasada.

Contexto de cada selección

Chile llega golpeado y sin rumbo. A pesar de las expectativas iniciales, la Roja quedó en el último lugar de la tabla y sin chances de llegar al Mundial. Será su despedida en casa, con un plantel renovado y pensando ya en el futuro.

Uruguay, por su parte, logró la clasificación tras golear a Perú 3-0 en Montevideo. Los dirigidos por Marcelo Bielsa suman 27 puntos y buscan cerrar las Eliminatorias en el segundo lugar, detrás de Argentina. Para ello necesitan ganar en Santiago y esperar que Brasil no sume de a tres frente a Bolivia.

Horario, sede y transmisión

  • 📍 Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago de Chile
  • 🗓️ Fecha: Martes 9 de septiembre de 2025
  • 🕢 Hora: 17:30 (México), 21:30 (EE.UU.), 01:30 (España)
  • 📺 Transmisión: En España por Movistar+ y en Argentina vía TyC Sports Play. En Uruguay se podrá ver por AUF TV, ANTEL TV, DSports y cableoperadores locales.

Posibles alineaciones

Chile: Vigoroux; Román, Díaz, Maripán; Hormazabal, Loyola, Pizarro, Suazo; Cepeda, Brereton, Aravena.
Uruguay: Rochet; Varela, Cáceres, Olivera, Piquerez; Valverde, Bentancur, De Arrascaeta; Pellistri, Rodríguez, Aguirre.

Pronóstico

La Celeste llega con confianza, una plantilla más sólida y la motivación de terminar lo más alto posible en la tabla. Con esos factores, todo indica que Uruguay impondrá condiciones y se llevará el triunfo 3-0 sobre Chile en Santiago.

