México vs Corea del Sur EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Fecha FIFA Hoy Septiembre 2025

¡BUEN PERFORMANCE DE MÉXICO!



El Tricolor dió una mejor cara que ante Japón y aunque lo estuvo ganando, al final, termina rescatando un empate con GOLAZO de Santi Giménez.



🇲🇽 2-2 🇰🇷 pic.twitter.com/gRRTNS5NJj — Fulbox (@fulboxOficial) September 10, 2025

La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, continúa su preparación rumbo al Mundial 2026 y este martes tendrá un nuevo reto frente a Corea del Sur, uno de los equipos más competitivos del fútbol asiático. El encuentro se disputará en el Geodis Park de Nashville, en Estados Unidos.

México busca dar un paso firme rumbo a 2026

El Tri viene de empatar sin goles ante Japón en su primer amistoso de septiembre, por lo que ahora la meta es clara: conseguir un triunfo que devuelva confianza y permita a Aguirre definir qué jugadores llegarán con fuerza al próximo Mundial. Este partido representa una prueba clave para varios convocados, quienes deberán mostrar su nivel si quieren mantenerse en la lista definitiva.

Historial entre México y Corea del Sur

Ambas selecciones se han enfrentado en 14 partidos oficiales. México suma ocho victorias, Corea del Sur cinco y existe un empate. Dos duelos son especialmente recordados:

En Francia 1998 , el Tri ganó 3-1 con goles de Ricardo Peláez y Luis Hernández.

, el Tri ganó 3-1 con goles de Ricardo Peláez y Luis Hernández. En Rusia 2018, México volvió a imponerse 2-1 gracias a Carlos Vela y Javier “Chicharito” Hernández.

Corea del Sur llega con gran momento

El conjunto asiático se presenta después de vencer 2-0 a Estados Unidos, con anotaciones de Lee Dong-gyeong y Son Heung-Min. Ya con el boleto asegurado a la Copa del Mundo, los surcoreanos buscarán seguir consolidándose como potencia de Asia.

Posible alineación de México

Luis Malagón; Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Jesús Orozco, Jesús Gallardo; Orbelín Pineda, Erik Lira o Erick Sánchez, Marcel Ruiz; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez o Santiago Giménez, Hirving Lozano.

No estarán César Montes (expulsión) ni Edson Álvarez (lesión).

¿Dónde y cuándo ver el partido?

📅 Fecha: martes 9 de septiembre de 2025

🕖 Hora: 7:00 p.m. (tiempo de México)

📍 Estadio: Geodis Park, Nashville

Un amistoso que promete intensidad y servirá como termómetro real para medir al Tri en su camino al Mundial 2026.

