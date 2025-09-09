Written by: septiembre 9, 2025 Amistosos

México vs Corea del Sur EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Fecha FIFA Hoy Septiembre 2025

México vs Corea del Sur

La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, continúa su preparación rumbo al Mundial 2026 y este martes tendrá un nuevo reto frente a Corea del Sur, uno de los equipos más competitivos del fútbol asiático. El encuentro se disputará en el Geodis Park de Nashville, en Estados Unidos.

México busca dar un paso firme rumbo a 2026

El Tri viene de empatar sin goles ante Japón en su primer amistoso de septiembre, por lo que ahora la meta es clara: conseguir un triunfo que devuelva confianza y permita a Aguirre definir qué jugadores llegarán con fuerza al próximo Mundial. Este partido representa una prueba clave para varios convocados, quienes deberán mostrar su nivel si quieren mantenerse en la lista definitiva.

Historial entre México y Corea del Sur

Ambas selecciones se han enfrentado en 14 partidos oficiales. México suma ocho victorias, Corea del Sur cinco y existe un empate. Dos duelos son especialmente recordados:

  • En Francia 1998, el Tri ganó 3-1 con goles de Ricardo Peláez y Luis Hernández.
  • En Rusia 2018, México volvió a imponerse 2-1 gracias a Carlos Vela y Javier “Chicharito” Hernández.

Corea del Sur llega con gran momento

El conjunto asiático se presenta después de vencer 2-0 a Estados Unidos, con anotaciones de Lee Dong-gyeong y Son Heung-Min. Ya con el boleto asegurado a la Copa del Mundo, los surcoreanos buscarán seguir consolidándose como potencia de Asia.

Posible alineación de México

Luis Malagón; Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Jesús Orozco, Jesús Gallardo; Orbelín Pineda, Erik Lira o Erick Sánchez, Marcel Ruiz; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez o Santiago Giménez, Hirving Lozano.
No estarán César Montes (expulsión) ni Edson Álvarez (lesión).

¿Dónde y cuándo ver el partido?

  • 📅 Fecha: martes 9 de septiembre de 2025
  • 🕖 Hora: 7:00 p.m. (tiempo de México)
  • 📍 Estadio: Geodis Park, Nashville

Un amistoso que promete intensidad y servirá como termómetro real para medir al Tri en su camino al Mundial 2026.

Etiquetas: , , , Last modified: septiembre 9, 2025
Colombia vs Venezuela Previous Story
Venezuela vs Colombia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 18 Eliminatorias CONMEBOL Mundial 2026
Costa Rica vs Haití Next Story
Costa Rica vs Haití EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Related Posts

México vs Japón

México vs Japón EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Fecha FIFA Hoy Septiembre 2025

Written by: septiembre 6, 2025

La Selección Mexicana volverá a la acción este sábado 6 de septiembre cuando se enfrente a Japón en un amistoso...

Read More
México vs Honduras EN VIVO Semifinales Copa Oro 2025

México vs Honduras EN VIVO Semifinales Copa Oro 2025 ¿En que canal ver y dónde por Internet? Horario

Written by: julio 2, 2025

México se enfrentará a Honduras en las semifinales de la Copa Oro 2025, buscando continuar la defensa de su título. El Tri...

Read More
México vs Panamá

México vs Panamá EN VIVO Dónde ver por Internet TV Azteca y TUDN Hora y Canal Final CONCACAF Nations League 2025

Written by: marzo 23, 2025

México o Panamá levantarán el trofeo de la Liga de Naciones de la CONCACAF por primera vez este domingo en el SoFi Stadium,...

Read More
México vence 2-0 al Internacional con gol de Erik Lira y Ruvalcaba

[Vídeo Resumen] México vence 2-0 al Internacional con gol de Erik Lira y Ruvalcaba en Amistoso 2025

Written by: enero 16, 2025

México logró un valioso triunfo 2-0 en su visita al Inter de Porto Alegre en duelo amistoso celebrado en la cancha del Beira-Rio....

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *