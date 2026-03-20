Written by: marzo 20, 2026 Liga MX Clausura 2026

Mazatlán vs Cruz Azul EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Liga MX Clausura 2026

Mazatlán vs Cruz Azul

¡El sublíder visita el Pacífico en una noche de despedidas! Este viernes, Cruz Azul se mete a la cancha de Mazatlán por la Jornada 12 del Clausura 2026 y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

La Máquina llega en la cima, pero con las piernas pesadas tras eliminar al Monterrey en la Concachampions hace menos de 72 horas. ¿Podrá el cansancio frenar al superlíder?

El equipo de Nicolás Larcamón presume la mejor ofensiva del torneo con 22 goles, pero llega con la baja sensible de Rotondi. El reto para los celestes será físico: recuperar a sus piezas clave para mantener el liderato frente a un Mazatlán que no tiene nada que perder.

La Máquina empató 2-2 ante Pumas en la jornada pasada, mientras que a media semana igualó 1-1 ante Monterrey para avanzar en la Concacaf Champions Cup.

Por su parte, los Cañoneros viven un torneo agridulce. Tras confirmarse la venta de la franquicia al Atlante, este es su último baile en la Liga MX. Sergio Bueno tiene equipo completo y buscará aprovechar el desgaste de la Máquina para darles un susto en ‘El Encanto’.

Mazatlán viene de caer 2-0 ante el América, aunque poco a poco ha demostrado que puede competir con dignidad.

¿Dará Mazatlán la sorpresa en su adiós o Cruz Azul confirmará por qué es el favorito al título?

Nuestro pronóstico: A pesar del cansancio, la jerarquía pesa. Gana Cruz Azul 2-1. ¿Cuál es el suyo?

Etiquetas: , , , Last modified: marzo 20, 2026
Necaxa vs Tijuana Previous Story
Necaxa vs Tijuana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Liga MX Clausura 2026
Everton vs Chelsea Next Story
Everton vs Chelsea EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 31 Premier League 2025-26

Related Posts

Necaxa vs Tijuana

Necaxa vs Tijuana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Liga MX Clausura 2026

Written by: marzo 20, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Arranca la Jornada 12 de la Liga...

Read More
Chivas vs León

Chivas vs León EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Liga MX Clausura 2026

Written by: marzo 18, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La Liga MX se pone al día con un...

Read More
Monterrey vs Cruz Azul

Cruz Azul vs Monterrey EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Champions Cup 2026

Written by: marzo 17, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Duelo por el pase a cuartos! Este...

Read More
América vs Mazatlán

América vs Mazatlán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Liga MX Clausura 2026

Written by: marzo 15, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Las Águilas quieren seguir...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *