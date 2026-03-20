Mazatlán vs Cruz Azul EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

Buen esfuerzo, Maza. La Perla del Pacífico se defiende con Orgullo, Alegría y Valentía. pic.twitter.com/sPVUK0KODe — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) March 21, 2026

¡El sublíder visita el Pacífico en una noche de despedidas! Este viernes, Cruz Azul se mete a la cancha de Mazatlán por la Jornada 12 del Clausura 2026 y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

La Máquina llega en la cima, pero con las piernas pesadas tras eliminar al Monterrey en la Concachampions hace menos de 72 horas. ¿Podrá el cansancio frenar al superlíder?

El equipo de Nicolás Larcamón presume la mejor ofensiva del torneo con 22 goles, pero llega con la baja sensible de Rotondi. El reto para los celestes será físico: recuperar a sus piezas clave para mantener el liderato frente a un Mazatlán que no tiene nada que perder.

La Máquina empató 2-2 ante Pumas en la jornada pasada, mientras que a media semana igualó 1-1 ante Monterrey para avanzar en la Concacaf Champions Cup.

Por su parte, los Cañoneros viven un torneo agridulce. Tras confirmarse la venta de la franquicia al Atlante, este es su último baile en la Liga MX. Sergio Bueno tiene equipo completo y buscará aprovechar el desgaste de la Máquina para darles un susto en ‘El Encanto’.

Mazatlán viene de caer 2-0 ante el América, aunque poco a poco ha demostrado que puede competir con dignidad.

¿Dará Mazatlán la sorpresa en su adiós o Cruz Azul confirmará por qué es el favorito al título?

Nuestro pronóstico: A pesar del cansancio, la jerarquía pesa. Gana Cruz Azul 2-1. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: marzo 20, 2026