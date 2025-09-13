Written by: septiembre 13, 2025 Ligas Europeas

Real Sociedad vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal ESPN Por Internet Jornada 3 LaLiga 2025-26

Real Sociedad vs Real Madrid

La LaLiga EA Sports 2025/26 regresa a la acción y lo hace con uno de los partidos más atractivos de la Jornada 4: Real Sociedad vs Real Madrid. El encuentro se disputará este sábado 13 de septiembre en Anoeta, donde los txuri-urdin buscarán sorprender a los merengues y sumar su primera victoria de la temporada.

Real Sociedad busca reivindicarse en casa

El inicio de temporada de la Real Sociedad no ha sido el esperado. El conjunto de San Sebastián acumula dos empates y una derrota, ocupando el lugar 16 con apenas dos puntos. Además, arrastra un historial negativo frente al Real Madrid: seis enfrentamientos sin conocer la victoria, de los cuales cinco fueron derrotas. La localía y el apoyo de su afición serán claves si quieren dar el golpe.

Real Madrid, líder con paso perfecto

Por su parte, el Real Madrid llega como líder de la competencia con nueve puntos tras tres victorias consecutivas. Los dirigidos por Xabi Alonso vencieron 2-1 a Mallorca en la última jornada y buscan mantener su arranque perfecto. Aunque el equipo tiene bajas sensibles como la de Jude Bellingham, el ataque conformado por Vinícius Jr., Rodrygo y Mbappé mantiene al cuadro blanco como gran favorito.

Posibles alineaciones

  • Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Aihen; Gorrotxategi, Marín, Brais Méndez; Kubo, Barrenetxea y Oyarzabal.
  • Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militão, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Arda Güler; Rodrygo, Vinícius Jr. y Mbappé.

Hora y dónde ver el partido

  • Fecha: sábado 13 de septiembre de 2025
  • Hora: 8:15 horas (centro de México)
  • Transmisión: Sky Sports

Pronóstico Real Sociedad vs Real Madrid

Con siete puntos de diferencia entre ambos, el pronóstico favorece al Real Madrid. Se espera un triunfo visitante con marcador 3-1, aunque la Real Sociedad intentará aprovechar cualquier error defensivo para dar la sorpresa.

Etiquetas: , , , , Last modified: septiembre 13, 2025
Mazatlán vs Pumas Previous Story
Mazatlán vs Pumas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Liga MX Apertura 2025
Atlético de Madrid vs Villarreal Next Story
Atlético de Madrid vs Villarreal EN VIVO Hora y Canal ESPN Por Internet Jornada 3 LaLiga 2025-26

Related Posts

Atlético de Madrid vs Villarreal

Atlético de Madrid vs Villarreal EN VIVO Hora y Canal ESPN Por Internet Jornada 3 LaLiga 2025-26

Written by: septiembre 13, 2025

La Jornada 4 de LaLiga EA Sports 2025/26 nos regala uno de los partidos más atractivos: Atlético de Madrid vs Villarreal. El encuentro se...

Read More
Rayo Vallecano vs Barcelona

Rayo Vallecano vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal ESPN Por Internet Jornada 3 LaLiga 2025-26

Written by: agosto 31, 2025

El FC Barcelona sigue de gira y este domingo 31 de agosto visitará a Rayo Vallecano en Vallecas por la Jornada 3 de LaLiga. El equipo de...

Read More
Real Madrid vs Mallorca

Real Madrid vs Mallorca EN VIVO Hora y Canal ESPN Por Internet Jornada 3 LaLiga 2025-26

Written by: agosto 29, 2025

Este sábado 30 de agosto de 2025, el Real Madrid recibirá al Mallorca en el Santiago Bernabéu en duelo correspondiente a la Jornada 3 de...

Read More
Real Oviedo vs Real Madrid

Real Oviedo vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 LaLiga 2025-26

Written by: agosto 24, 2025

Este domingo 24 de agosto, el Real Oviedo recibirá al Real Madrid en el Estadio Carlos Tartiere, en un partido histórico que marca el...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *