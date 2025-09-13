Real Sociedad vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal ESPN Por Internet Jornada 3 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

La LaLiga EA Sports 2025/26 regresa a la acción y lo hace con uno de los partidos más atractivos de la Jornada 4: Real Sociedad vs Real Madrid. El encuentro se disputará este sábado 13 de septiembre en Anoeta, donde los txuri-urdin buscarán sorprender a los merengues y sumar su primera victoria de la temporada.

Real Sociedad busca reivindicarse en casa

El inicio de temporada de la Real Sociedad no ha sido el esperado. El conjunto de San Sebastián acumula dos empates y una derrota, ocupando el lugar 16 con apenas dos puntos. Además, arrastra un historial negativo frente al Real Madrid: seis enfrentamientos sin conocer la victoria, de los cuales cinco fueron derrotas. La localía y el apoyo de su afición serán claves si quieren dar el golpe.

Real Madrid, líder con paso perfecto

Por su parte, el Real Madrid llega como líder de la competencia con nueve puntos tras tres victorias consecutivas. Los dirigidos por Xabi Alonso vencieron 2-1 a Mallorca en la última jornada y buscan mantener su arranque perfecto. Aunque el equipo tiene bajas sensibles como la de Jude Bellingham, el ataque conformado por Vinícius Jr., Rodrygo y Mbappé mantiene al cuadro blanco como gran favorito.

Posibles alineaciones

Real Sociedad : Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Aihen; Gorrotxategi, Marín, Brais Méndez; Kubo, Barrenetxea y Oyarzabal.

: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Aihen; Gorrotxategi, Marín, Brais Méndez; Kubo, Barrenetxea y Oyarzabal. Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militão, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Arda Güler; Rodrygo, Vinícius Jr. y Mbappé.

Hora y dónde ver el partido

Fecha : sábado 13 de septiembre de 2025

: sábado 13 de septiembre de 2025 Hora : 8:15 horas (centro de México)

: 8:15 horas (centro de México) Transmisión: Sky Sports

Pronóstico Real Sociedad vs Real Madrid

Con siete puntos de diferencia entre ambos, el pronóstico favorece al Real Madrid. Se espera un triunfo visitante con marcador 3-1, aunque la Real Sociedad intentará aprovechar cualquier error defensivo para dar la sorpresa.

Last modified: septiembre 13, 2025