Written by: marzo 15, 2026 Liga MX Clausura 2026

América vs Mazatlán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Liga MX Clausura 2026

América vs Mazatlán

¡Las Águilas quieren seguir volando alto! Este domingo, el América recibe al Mazatlán en la Jornada 11 del Clausura 2026 y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

El equipo de André Jardine vive su mejor momento de la temporada tras ligar victorias en liga y en Concachampions, pero hoy se enfrentan a una prueba de fuego con ausencias muy pesadas y ante unos Cañoneros en plan ascendente.

El conjunto azulcrema llega en la octava posición, pero con la baja sensible de Luis Ángel Malagón en la portería y Víctor Dávila en el ataque. Será el turno de la experiencia de Rodolfo Cota para defender el arco americanista ante unos Cañoneros que vienen encendidos y con la moral por las nubes.

Las Águilas superaron 2-1 a Querétaro en La Corregidora en la jornada pasada, mientras que a media semana, como visitantes, vencieron 1-0 al Philadelphia Union en la CONCACAF Champions Cup.

Por su parte, el Mazatlán de Sergio Bueno ha encontrado una estabilidad envidiable, perdiendo solo uno de sus últimos cinco duelos y viniendo de una goleada espectacular sobre el León. Los del puerto saben que este es el momento ideal para asaltar la capital y demostrar que pueden competir ante cualquier rival.

¿Podrá el América imponer su jerarquía con ausencias o el Mazatlán dará la sorpresa en el Estadio Ciudad de los Deportes?

Nunestro pronóstico: Será un juego abierto y con llegadas. Gana el América 2-1 en un duelo más disputado de lo esperado. ¿Cuál es el suyo?

Etiquetas: , , Last modified: marzo 15, 2026
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