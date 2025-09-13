Atlético de Madrid vs Villarreal EN VIVO Hora y Canal ESPN Por Internet Jornada 3 LaLiga 2025-26

La Jornada 4 de LaLiga EA Sports 2025/26 nos regala uno de los partidos más atractivos: Atlético de Madrid vs Villarreal. El encuentro se disputará este sábado 13 de septiembre a las 21:00 horas en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, con transmisión en vivo a través de Movistar Plus+.
Atlético de Madrid: urgencia por ganar
El equipo del Cholo Simeone vive un arranque complicado. Los rojiblancos solo han sumado 2 puntos de 9 posibles, tras empatar con Elche y Alavés, además de caer contra Espanyol.
Este inicio representa el peor desde 2009 y la presión es máxima. Julián Álvarez es la gran esperanza ofensiva, aunque el argentino necesita mayor acompañamiento para cambiar la dinámica.
Villarreal: la sorpresa del torneo
En contraste, el Villarreal de Marcelino García Toral llega con confianza plena. Con 7 puntos en tres jornadas, los amarillos se ubican en puestos europeos y presumen ser el equipo más goleador de LaLiga con 8 tantos.
La figura destacada es Tajon Buchanan, quien registra 3 goles en 3 partidos y se ha convertido en la pieza clave del ataque groguet.
Historial y antecedentes
Los enfrentamientos entre ambos clubes suelen ser intensos. El balance histórico muestra 17 triunfos del Atlético, 15 del Villarreal y 16 empates. En los últimos cinco duelos, los colchoneros tienen ligera ventaja con 2 victorias y 3 empates. La última vez que Villarreal ganó en el Metropolitano fue en agosto de 2022.
Dónde ver Atlético vs Villarreal en vivo
- Partido: Atlético de Madrid vs Villarreal
- Competición: Jornada 4, LaLiga EA Sports 2025/26
- Fecha: sábado 13 de septiembre de 2025
- Hora: 21:00 horas (España)
- Estadio: Riyadh Air Metropolitano, Madrid
- Transmisión: Movistar Plus+ en España. SKY en México. ESPN Deportes en Estados Unidos.