Atlético de Madrid vs Villarreal EN VIVO Hora y Canal ESPN Por Internet Jornada 3 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

La Jornada 4 de LaLiga EA Sports 2025/26 nos regala uno de los partidos más atractivos: Atlético de Madrid vs Villarreal. El encuentro se disputará este sábado 13 de septiembre a las 21:00 horas en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, con transmisión en vivo a través de Movistar Plus+.

Atlético de Madrid: urgencia por ganar

El equipo del Cholo Simeone vive un arranque complicado. Los rojiblancos solo han sumado 2 puntos de 9 posibles, tras empatar con Elche y Alavés, además de caer contra Espanyol.

Este inicio representa el peor desde 2009 y la presión es máxima. Julián Álvarez es la gran esperanza ofensiva, aunque el argentino necesita mayor acompañamiento para cambiar la dinámica.

Villarreal: la sorpresa del torneo

En contraste, el Villarreal de Marcelino García Toral llega con confianza plena. Con 7 puntos en tres jornadas, los amarillos se ubican en puestos europeos y presumen ser el equipo más goleador de LaLiga con 8 tantos.

La figura destacada es Tajon Buchanan, quien registra 3 goles en 3 partidos y se ha convertido en la pieza clave del ataque groguet.

Historial y antecedentes

Los enfrentamientos entre ambos clubes suelen ser intensos. El balance histórico muestra 17 triunfos del Atlético, 15 del Villarreal y 16 empates. En los últimos cinco duelos, los colchoneros tienen ligera ventaja con 2 victorias y 3 empates. La última vez que Villarreal ganó en el Metropolitano fue en agosto de 2022.

Dónde ver Atlético vs Villarreal en vivo

Partido: Atlético de Madrid vs Villarreal

Atlético de Madrid vs Villarreal Competición: Jornada 4, LaLiga EA Sports 2025/26

Jornada 4, LaLiga EA Sports 2025/26 Fecha: sábado 13 de septiembre de 2025

sábado 13 de septiembre de 2025 Hora: 21:00 horas (España)

21:00 horas (España) Estadio: Riyadh Air Metropolitano, Madrid

Riyadh Air Metropolitano, Madrid Transmisión: Movistar Plus+ en España. SKY en México. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Last modified: septiembre 13, 2025