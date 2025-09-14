América vs Chivas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 11 Liga MX Femenil Apertura 2025

Liga MX Femenil

La Jornada 11 del Apertura 2025 en la Liga MX Femenil se encenderá con el Clásico Nacional entre América Femenil y Chivas, uno de los partidos más esperados del torneo.

Día, hora y sede del América Femenil vs Chivas

El duelo se disputará el domingo 14 de septiembre de 2025 en el Estadio Ciudad de los Deportes, un recinto que vivirá un ambiente inmejorable tras el Clásico varonil del día anterior.

📅 Fecha: domingo 14 de septiembre

domingo 14 de septiembre 🕛 Hora: 12:00 horas (tiempo del centro de México)

12:00 horas (tiempo del centro de México) 🏟️ Estadio: Ciudad de los Deportes

Dónde ver el América Femenil vs Chivas EN VIVO

El Clásico Nacional Femenil será transmitido en:

ViX

TUDN

Canal 2

YouTube Liga MX Femenil

Así llega América Femenil

Las Águilas lideran la clasificación con 25 puntos, igualadas con Tigres. Sin embargo, en la Jornada 10 empataron 2-2 contra Atlético San Luis, lo que obliga a las azulcremas a buscar la victoria para mantenerse en la cima.

Así llega Chivas Femenil

Las Rojiblancas ocupan el octavo lugar con 17 puntos. Vienen de vencer 2-1 a León como visitantes y buscan dar la sorpresa en el clásico para consolidarse en puestos de liguilla.

Antecedentes del Clásico Nacional

El historial favorece al América con 15 triunfos, 7 empates y solo 5 derrotas en 27 partidos. La goleada más recordada ocurrió en el Apertura 2024, cuando las Águilas vencieron 7-0 a Chivas.

Pronóstico América Femenil vs Chivas

Por actualidad y plantel, el América parte como favorito. Se espera un partido cerrado, pero nuestro pronóstico es victoria azulcrema para reafirmar su liderato en la Liga MX Femenil.

📌 Con este clásico, la Jornada 11 de la Liga MX Femenil promete emociones y un ambiente vibrante digno de las grandes rivalidades.

