Barcelona vs Valencia EN VIVO Hora y Canal ESPN Por Internet Jornada 3 LaLiga 2025-26

Barcelona vs Valencia

La Liga Española 2025/26 continúa este domingo 14 de septiembre con un duelo imperdible: Barcelona recibe a Valencia en el Estadio Johan Cruyff. El partido arrancará a las 16:00 (ARG/URU/CHI) y 14:00 (COL/PER/ECU), y promete ser clave para ambos equipos.

Importancia del partido

Barcelona llega tras un empate 1-1 frente a Rayo Vallecano y necesita un triunfo para no perderle pisada al Real Madrid, que ha ganado sus tres encuentros iniciales. Además, este será el último partido antes de su debut en la fase de grupos de la UEFA Champions League, visitando a Newcastle el próximo jueves. Valencia, por su parte, busca sumar puntos desde el inicio para aspirar a puestos europeos, tras terminar en el puesto 12 la temporada pasada.

Jugadores a seguir

En el Barça, Robert Lewandowski intentará marcar su primer gol de la temporada, mientras que en Valencia, el arquero Julen Agirrezabala ha destacado por su rendimiento en las últimas jornadas. Barcelona no contará con Lamine Yamal debido a lesión.

Cómo llegan los equipos

Barcelona igualó 1-1 con Rayo Vallecano, y previamente venció a Mallorca y Levante. Valencia empató 1-1 con Real Sociedad, cayó 1-0 ante Osasuna y goleó 3-0 a Getafe. El último enfrentamiento entre ambos, el 26 de enero de 2025, terminó con goleada 7-1 a favor del Barça.

Dónde ver y pronóstico

El partido será transmitido en México por Sky Sports y vía streaming en SKY+. Barcelona parte como favorito por su fortaleza ofensiva y dominio del balón, mientras que Valencia buscará sorprender con contragolpes rápidos. Nuestro pronóstico: Barcelona 2-0 Valencia, con un triunfo sólido del equipo culé, aunque con resistencia del conjunto che.

