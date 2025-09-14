Written by: septiembre 14, 2025 Fútbol Mexicano

Querétaro vs Monterrey EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Liga MX Apertura 2025

Querétaro vs Monterrey

El Querétaro vs Monterrey abre el tercer día de actividad de la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con dos realidades completamente distintas. Este domingo 14 de septiembre, a las 17:00 horas (tiempo del centro de México), el Estadio La Corregidora será testigo de un duelo en el que los Rayados parten como claros favoritos.

Así llega Querétaro a la J8 de la Liga MX

Los Gallos Blancos viven un torneo complicado: apenas suman 4 puntos tras un triunfo, un empate y cinco derrotas. Además, son uno de los equipos más goleados del certamen, situación que pone en entredicho la continuidad de su técnico Benjamín Mora. Tras caer 0-3 ante León en la última jornada, Querétaro está obligado a reaccionar, aunque lo hará frente al líder del campeonato.

Monterrey, líder sólido del Apertura 2025

Del otro lado, Rayados atraviesa un momento inmejorable bajo el mando de Domènec Torrent. Los regios suman seis victorias consecutivas, incluida la última frente a Puebla (4-2), y se mantienen en la cima de la tabla con 18 unidades. Con un plantel poderoso y un estilo de juego ofensivo, Monterrey busca afianzarse como líder, mientras América y Cruz Azul lo siguen de cerca.

Hora y dónde ver Querétaro vs Monterrey EN VIVO

  • Partido: Querétaro vs Monterrey
  • Competencia: Liga MX – Apertura 2025, Jornada 8
  • Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025
  • Hora: 17:00 (CDMX)
  • Estadio: La Corregidora, Querétaro
  • Transmisión en vivo: Caliente TV

Pronóstico Querétaro vs Rayados

A pesar de la localía, todo apunta a un triunfo visitante. Rayados llega con mejor plantilla, confianza y contundencia ofensiva. El pronóstico: Monterrey 3-1 Querétaro, con los regios manteniendo el liderato de la Liga MX al cierre de la Jornada 8.

