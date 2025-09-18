Written by: septiembre 18, 2025 Copas Internacionales

América vs Pachuca EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 CONCACAF W Champions Cup 2025

América vs Pachuca

Este jueves 18 de septiembre, el América Femenil recibirá a Pachuca Femenil en el Estadio Ciudad de los Deportes por la tercera jornada de la Copa de Campeones de la CONCACAF. El Grupo A lo completan Orlando Pride, Alajuelense y Chorrillo, lo que lo convierte en uno de los sectores más competitivos del certamen.

Así llega América Femenil

Las Águilas marchan en la segunda posición con 4 puntos, tras golear 9-0 a Chorrillo y empatar sin goles ante Alajuelense. Sin embargo, el equipo azulcrema llega con dudas después de perder el Clásico Nacional frente a Chivas por 0-2, evidenciando falencias defensivas que deberán corregir para este partido.

Así llega Pachuca Femenil

Las Tuzas suman 3 unidades luego de golear 6-0 a Chorrillo. Además, en la Liga MX Femenil vencieron 5-0 a Necaxa, mostrando un ataque en gran momento. Con ese envión anímico, buscarán repetir lo hecho en la final del Clausura 2025, cuando superaron al América 3-2 en el global para conquistar su primer título de liga.

Historial reciente entre América y Pachuca

La rivalidad se ha vuelto una de las más intensas del futbol femenil mexicano. En los últimos choques:

  • Pachuca 3-2 América (AP2025)
  • América 2-0 Pachuca (Final CL25)
  • Pachuca 3-0 América (Final CL2025)
  • América 5-0 Pachuca (AP2024)

Aunque Pachuca ha tenido triunfos recientes, el América domina como local, con solo tres derrotas en 13 partidos ante las Tuzas en casa.

Horario y dónde ver América vs Pachuca

  • Fecha: jueves 18 de septiembre
  • Hora: 19:00 horas (centro de México)
  • Estadio: Ciudad de los Deportes
  • Transmisión: ESPN y Disney+

Un partido de alto voltaje

América quiere revancha tras la última final, mientras que Pachuca busca confirmar su buen momento ofensivo. Todo está listo para un duelo que puede definir el rumbo del Grupo A.

