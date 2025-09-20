Arsenal vs Manchester City EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 5 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

Coming back to grab a priceless point 💪 pic.twitter.com/t1Vrei8Ml5 — Arsenal (@Arsenal) September 21, 2025

Este domingo 21 de septiembre, el Emirates Stadium será el escenario de uno de los partidos más esperados de la Premier League. Arsenal recibe al Manchester City por la quinta fecha del campeonato inglés en un duelo que puede marcar el rumbo de la temporada.

Por qué es importante este duelo

Los de Mikel Arteta buscan mantenerse en lo más alto y no perder terreno ante el Liverpool, mientras que el City de Guardiola quiere confirmar su recuperación tras un inicio irregular. Un choque directo entre dos candidatos al título que promete emociones de principio a fin.

Jugadores a seguir

Arsenal: Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori, Cristian Mosquera y Piero Hincapié en defensa; el liderazgo de Declan Rice , la magia de Martin Ødegaard y el gol de Viktor Gyökeres serán claves.

Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori, Cristian Mosquera y Piero Hincapié en defensa; el liderazgo de , la magia de y el gol de serán claves. Manchester City: el nuevo portero Gianluigi Donnarumma, la solidez de Rúben Dias, el equilibrio de Rodri, la creatividad de Foden y Bernardo Silva, además del intratable Erling Haaland en ataque.

Así llegan los equipos

Arsenal: viene de ganar en Champions al Athletic Club y en Premier al Nottingham Forest por 3-0. Marcha segundo con 9 puntos , mostrando solidez defensiva y eficacia ofensiva.

viene de ganar en Champions al Athletic Club y en Premier al Nottingham Forest por 3-0. Marcha , mostrando solidez defensiva y eficacia ofensiva. Manchester City: superó al Napoli en Champions y goleó 3-0 al United en el derbi. Ocupa el octavo puesto con 6 unidades, pero en clara alza.

Último antecedente

El 2 de febrero de 2025, Arsenal sorprendió con un contundente 5-1 sobre el City en el Emirates.

Horario y dónde ver el partido

📅 Fecha: Domingo 21 de septiembre

Domingo 21 de septiembre 🕒 Hora: 12:30 (ARG/URU/CHI), 10:30 (COL/PER/ECU), 09:30 (México), 17:30 (España), 11:30 ET (EE.UU.)

12:30 (ARG/URU/CHI), 10:30 (COL/PER/ECU), 09:30 (México), 17:30 (España), 11:30 ET (EE.UU.) 📺 TV/Streaming: Disney+ (Sudamérica) y Peacock (Estados Unidos).

Arsenal vs Manchester City en VIVO

La mesa está servida: Arsenal vs Manchester City promete ser uno de los grandes duelos de la temporada. Dos estilos, dos proyectos y un solo objetivo: seguir peleando por el título inglés.

Last modified: septiembre 21, 2025