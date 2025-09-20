Barcelona vs Getafe EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 5 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

El FC Barcelona enfrentará al Getafe este domingo 21 de septiembre en el Estadio Johan Cruyff, por la Jornada 5 de LaLiga 2025-26. Tras golear al Valencia y vencer al Newcastle en Champions, los culés llegan con la moral alta y buscarán mantener su racha positiva.

Cómo llega el Barcelona

El conjunto dirigido por Hansi Flick se ubica segundo en la tabla con 10 puntos, tras sumar tres victorias y un empate en cuatro partidos. Su última actuación en Liga fue un contundente 6-0 frente al Valencia, mientras que en Champions League se impusieron 2-1 al Newcastle, con un doblete de Marcus Rashford.

Debido a que el Camp Nou aún no está disponible, el Barcelona jugará nuevamente en el Estadio Johan Cruyff, que aunque tiene capacidad limitada, se ha mostrado favorable para los culés.

El Getafe y su inicio de temporada

El Getafe, dirigido por José Bordalás, llega en cuarta posición con 9 puntos, producto de tres victorias y una derrota en cuatro partidos. Su último compromiso fue un 2-0 ante el Real Oviedo, y buscarán seguir sumando para mantenerse en zona europea.

Históricamente, el Getafe solo ha vencido al Barcelona en cuatro ocasiones, y nunca como visitante. Esto convierte al equipo azulón en un rival complicado, pero con pocas probabilidades de llevarse los tres puntos fuera de casa.

Claves y pronóstico del partido

El Barcelona intentará imponer su juego ofensivo con figuras como Rashford, Pedri y Lewandowski. Por su parte, el Getafe tratará de aprovechar cualquier oportunidad para sorprender.

Pronóstico: Barcelona 2-1 Getafe

Dónde ver el Barcelona vs Getafe

Fecha: Domingo 21 de septiembre

Domingo 21 de septiembre Hora: 13:00 horas (CDMX)

13:00 horas (CDMX) Estadio: Johan Cruyff

Johan Cruyff Transmisión: SKY Sports

Este duelo será determinante para que el Barcelona continúe presionando al Real Madrid y mantenga el liderato virtual en LaLiga, mientras que el Getafe buscará consolidarse en los primeros puestos de la tabla.

