Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 6 LaLiga 2025-26

Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano

El Atlético de Madrid recibe al Rayo Vallecano este miércoles 24 de septiembre en el Estadio Metropolitano, en un duelo correspondiente a la Fecha 6 de LaLiga 2025-26. Ambos equipos llegan con la urgencia de sumar puntos tras un inicio irregular en el campeonato.

Atlético de Madrid busca reaccionar en casa

El conjunto dirigido por Diego Simeone apenas ha conseguido un triunfo en cinco jornadas. Actualmente suma seis unidades y viene de empatar 1-1 ante Mallorca, su tercer empate consecutivo en el torneo. A esto se le suma la reciente derrota en Champions League frente al Liverpool, lo que aumenta la presión sobre los colchoneros.

El último antecedente entre ambos se disputó en abril pasado en Madrid, con una contundente victoria 3-0 del Atlético, con goles de Alexander Sørloth, Conor Gallagher y Julián Álvarez.

Rayo Vallecano quiere dar la sorpresa

El Rayo Vallecano, bajo el mando de Iñigo Pérez, acumula cinco puntos y también viene de un empate 1-1, en su caso frente al Celta de Vigo. Aunque los resultados no han sido los mejores, el equipo de Vallecas busca romper la racha negativa: no vence al Atleti en los últimos 15 partidos oficiales.

En este encuentro destacan jugadores como Álvaro García, Jorge de Frutos y Sergio Camello, claves para intentar sorprender en el Metropolitano.

Horario y dónde ver Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano

El partido está programado para este miércoles 24 de septiembre en el Estadio Metropolitano. Estos son los horarios según cada país:

  • Argentina, Uruguay y Chile: 16:30 horas
  • Venezuela y Bolivia: 15:30 horas
  • Colombia, Perú y Ecuador: 14:30 horas

La transmisión será a través de Movistar en España y por Disney+ Premium para toda Sudamérica y Centroamérica.

Un duelo de necesitados

Atlético de Madrid y Rayo Vallecano llegan con la necesidad de escalar posiciones. El equipo de Simeone intentará aprovechar su localía, mientras que el Rayo sueña con dar el golpe y romper una racha que parece interminable.

