León vs Mazatlán EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 Liga MX Apertura 2025

León vs Mazatlán

Después de una dura derrota por 5-0 ante Tijuana, Club León regresa a su estadio con la obligación de reivindicarse ante su afición. La Fiera, que acumula 11 unidades en lo que va del torneo Apertura 2025, intentará dejar atrás el mal resultado y recuperar confianza frente a los Cañoneros de Mazatlán, un equipo que se ubica en la posición 15 con siete puntos y que arrastra cinco jornadas sin ganar.

Fecha, hora y dónde ver el partido

El enfrentamiento se jugará este martes 23 de septiembre, en el Estadio León, con inicio a las 21:00 horas (hora local). La transmisión será por Fox Deportes, con la narración de Raúl Orvañanos y su equipo. Además, los seguidores podrán seguir la cobertura completa en redes sociales de SoyFiera, con interacciones, análisis y ambiente antes, durante y después del partido. Parte de la taquilla se destinará al tratamiento médico de uno de los hijos de Fernando Navarro, multicampeón con el León.

Jugadores a seguir

En León, Ismael Díaz, goleador panameño, es la referencia en ataque con cuatro goles en seis partidos, mientras que Nicolás Benedetti suma dos anotaciones en nueve encuentros. Por su parte, James podría regresar tras ausentarse en Tijuana por molestias físicas, aportando creatividad y asistencias clave.

Cómo llegan ambos equipos

León se ubica décimo en la tabla, con tres victorias, dos empates y cuatro derrotas. La derrota ante Tijuana aumentó la presión sobre el entrenador y el plantel. Mazatlán, por su parte, ha tenido un torneo irregular y solo ha ganado un partido, con diferencia de goles negativa.

Último antecedente

El último enfrentamiento entre ambos equipos se dio el 31 de enero de 2025, con victoria 1-2 para León, gracias a los goles de Emiliano Rigoni y Ettson Ayón, mientras Benedetti descontó para Mazatlán.

León vs Mazatlán se perfila como un partido clave para la Fiera, que necesita los tres puntos para mantener aspiraciones en la Liga MX.

