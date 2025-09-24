Cruz Azul vs Querétaro EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

Cruz Azul, dirigido por Nicolás Larcamón, llega como líder general con 23 puntos, invicto en el torneo y a solo dos triunfos de asegurar su boleto directo a la Liguilla. El equipo cementero viene de un apretado triunfo ante Juárez que le permitió tomar la cima tras el empate de Monterrey.

En contraste, Querétaro ocupa los últimos lugares de la tabla con apenas 7 puntos. Sin embargo, los Gallos Blancos sorprendieron en la Jornada 9 al golear 3-0 a Pachuca en el Estadio Hidalgo, mostrando una versión ofensiva que buscarán repetir ante el líder.

📊 Antecedentes Cruz Azul vs Querétaro

El historial entre ambos equipos favorece a Cruz Azul:

42 partidos disputados .

. 21 triunfos de Cruz Azul, 13 de Querétaro y 8 empates.

En los últimos 10 enfrentamientos, la Máquina suma 7 victorias, 2 derrotas y 1 empate. Además, como local ha ganado 5 de los últimos 6 duelos ante Gallos, con 13 goles a favor y solo 5 en contra.

🔑 Jugadores a seguir

Cruz Azul: Ángel Sepúlveda, delantero que ya le ha marcado a su exequipo, reapareció tras lesión y podría ser clave en la ofensiva.

Ángel Sepúlveda, delantero que ya le ha marcado a su exequipo, reapareció tras lesión y podría ser clave en la ofensiva. Querétaro: Rafael Inzunza y Miguel Barbieri, encargados de mantener el orden defensivo frente a la poderosa delantera cementera.

🏆 Lo que está en juego

Cruz Azul: Una victoria lo dejaría con 26 puntos , a solo tres de amarrar matemáticamente su lugar en la fase final del Apertura 2025.

Una victoria lo dejaría con , a solo tres de amarrar matemáticamente su lugar en la fase final del Apertura 2025. Querétaro: Un triunfo significaría oxígeno puro en su lucha por salir del fondo y evitar rezagarse en la tabla.

🚨 Pronóstico del partido

Por la diferencia en planteles, actualidad y resultados recientes, Cruz Azul parte como amplio favorito para llevarse los tres puntos en el Estadio Olímpico Universitario. Sin embargo, Querétaro ya demostró que puede sorprender a rivales de mayor jerarquía y buscará repetir la fórmula.

👉 Cruz Azul vs Querétaro, Jornada 10 del Apertura 2025, se perfila como un duelo lleno de contrastes: la Máquina busca consolidar su liderato y encaminarse a la Liguilla, mientras que los Gallos intentarán dar un golpe de autoridad y escalar posiciones en la tabla.

Last modified: septiembre 24, 2025