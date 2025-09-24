Written by: septiembre 24, 2025 Fútbol Mexicano

Cruz Azul vs Querétaro EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 Liga MX Apertura 2025

Cruz Azul vs Querétaro

Cruz Azul, dirigido por Nicolás Larcamón, llega como líder general con 23 puntos, invicto en el torneo y a solo dos triunfos de asegurar su boleto directo a la Liguilla. El equipo cementero viene de un apretado triunfo ante Juárez que le permitió tomar la cima tras el empate de Monterrey.

En contraste, Querétaro ocupa los últimos lugares de la tabla con apenas 7 puntos. Sin embargo, los Gallos Blancos sorprendieron en la Jornada 9 al golear 3-0 a Pachuca en el Estadio Hidalgo, mostrando una versión ofensiva que buscarán repetir ante el líder.

📊 Antecedentes Cruz Azul vs Querétaro

El historial entre ambos equipos favorece a Cruz Azul:

  • 42 partidos disputados.
  • 21 triunfos de Cruz Azul, 13 de Querétaro y 8 empates.

En los últimos 10 enfrentamientos, la Máquina suma 7 victorias, 2 derrotas y 1 empate. Además, como local ha ganado 5 de los últimos 6 duelos ante Gallos, con 13 goles a favor y solo 5 en contra.

🔑 Jugadores a seguir

  • Cruz Azul: Ángel Sepúlveda, delantero que ya le ha marcado a su exequipo, reapareció tras lesión y podría ser clave en la ofensiva.
  • Querétaro: Rafael Inzunza y Miguel Barbieri, encargados de mantener el orden defensivo frente a la poderosa delantera cementera.

🏆 Lo que está en juego

  • Cruz Azul: Una victoria lo dejaría con 26 puntos, a solo tres de amarrar matemáticamente su lugar en la fase final del Apertura 2025.
  • Querétaro: Un triunfo significaría oxígeno puro en su lucha por salir del fondo y evitar rezagarse en la tabla.

🚨 Pronóstico del partido

Por la diferencia en planteles, actualidad y resultados recientes, Cruz Azul parte como amplio favorito para llevarse los tres puntos en el Estadio Olímpico Universitario. Sin embargo, Querétaro ya demostró que puede sorprender a rivales de mayor jerarquía y buscará repetir la fórmula.

👉 Cruz Azul vs Querétaro, Jornada 10 del Apertura 2025, se perfila como un duelo lleno de contrastes: la Máquina busca consolidar su liderato y encaminarse a la Liguilla, mientras que los Gallos intentarán dar un golpe de autoridad y escalar posiciones en la tabla.

Etiquetas: , , , , Last modified: septiembre 24, 2025
Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano Previous Story
Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 6 LaLiga 2025-26
Tigres vs Atlas Next Story
Tigres vs Atlas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 Liga MX Apertura 2025

Related Posts

Tigres vs Atlas

Tigres vs Atlas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 Liga MX Apertura 2025

Written by: septiembre 24, 2025

La Jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX continúa este miércoles 24 de septiembre con el esperado duelo Tigres vs Atlas,...

Read More
León vs Mazatlán

León vs Mazatlán EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 Liga MX Apertura 2025

Written by: septiembre 23, 2025

Después de una dura derrota por 5-0 ante Tijuana, Club León regresa a su estadio con la obligación de reivindicarse ante su afición. La...

Read More
Juárez vs Pumas

Juárez vs Pumas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 Liga MX Apertura 2025

Written by: septiembre 23, 2025

Este martes 23 de septiembre continúa la Jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, y uno de los duelos más esperados es el...

Read More
Puebla vs Pachuca

Puebla vs Pachuca EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 Liga MX Apertura 2025

Written by: septiembre 22, 2025

La Liga MX Apertura 2025 continúa con una jornada doble que promete emociones. Este martes 23 de septiembre, Puebla recibirá a Pachuca en...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *