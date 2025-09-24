Written by: septiembre 24, 2025 Fútbol Mexicano

Santos vs Tijuana EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 Liga MX Apertura 2025

Santos vs Tijuana

La Jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX presenta un duelo crucial a mitad de semana: Santos Laguna recibe a los Xolos de Tijuana en el Estadio TSM Corona. Ambos equipos llegan con realidades distintas y con la necesidad de sumar puntos para sus aspiraciones en la tabla general.

Santos Laguna busca recuperarse de la goleada

El conjunto lagunero llega dolido tras la humillante derrota 4-1 ante Atlético de San Luis en la Jornada 9. Actualmente, Santos se ubica en el lugar 14 de la tabla con apenas 7 puntos, producto de dos victorias, un empate y seis derrotas. Los Guerreros necesitan urgentemente una victoria en casa para levantar el ánimo de su afición y mejorar su posición en el Apertura 2025. Además, este partido será clave antes de su próximo compromiso contra Rayados en la Jornada 11.

Xolos llega motivado tras goleada a León

Por su parte, los Xolos de Tijuana se presentan en Torreón tras un sólido triunfo 5-0 sobre León, sumando 16 puntos y colocándose en el quinto lugar de la tabla. Su técnico, Washington Sebastián Abreu, destacó la identidad y solidez del equipo, y aseguró que, a pesar del buen momento, la meta ahora es sumar los tres puntos frente a Santos.

Horario y transmisión del Santos Laguna vs Xolos

El partido Santos Laguna vs Xolos se jugará este miércoles 24 de septiembre de 2025 a las 21:00 horas en el Estadio TSM Corona. La transmisión estará disponible en ViX Premium, permitiendo que los aficionados sigan el encuentro desde cualquier lugar con suscripción a la plataforma.

Pronóstico del partido

Con realidades opuestas, Santos buscará levantarse de la crisis, mientras que Xolos intentará mantener su buen paso en el torneo. Este enfrentamiento promete ser intenso, con ambos equipos motivados y ansiosos por los tres puntos en juego.

