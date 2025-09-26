Tigres vs León EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 13 Liga MX Femenil Apertura 2025

Written by: septiembre 26, 2025 Liga MX Femenil

La Jornada 13 de la Liga MX Femenil arranca con un duelo de alto nivel: Tigres vs León, encuentro que se disputará el viernes 26 de septiembre de 2025 en el Estadio Universitario de Monterrey. Las Amazonas llegan como líderes del torneo y grandes candidatas al título, pero enfrente tendrán a una Fiera que atraviesa un momento positivo.

Fecha, hora y transmisión del Tigres vs León

El enfrentamiento está programado para este viernes 26 de septiembre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Los aficionados podrán seguir el partido en vivo a través de Amazon Prime Video y FOX Sports, cadenas encargadas de la transmisión oficial.

  • Partido: Tigres vs León
  • Jornada: 13, Liga MX Femenil Apertura 2025
  • Fecha: Viernes 26 de septiembre
  • Hora: 20:00 horas (CDMX)
  • Sede: Estadio Universitario
  • Transmisión: Amazon Prime Video y FOX Sports

Así llega Tigres a la Jornada 13

El conjunto dirigido por Milagros Martínez viene de empatar sin goles contra FC Juárez en la Jornada 12. Con ese resultado, Tigres alcanzó los 29 puntos y se mantiene como líder absoluto del Apertura 2025. Las auriazules tienen la presión de ganar en casa para seguir firmes en la cima y encaminarse hacia la clasificación directa.

León busca dar la sorpresa en el Volcán

Por su parte, León vive un torneo sólido. Con 21 unidades, se ubica en la sexta posición de la tabla, dentro de zona de clasificación. En la fecha pasada, las esmeraldas mostraron contundencia al golear 5-0 a Santos Laguna, resultado que las motiva de cara a este desafío frente al líder.

Un choque clave en la Liga MX Femenil

El Tigres vs León abre la jornada con promesa de emociones: las Amazonas buscan mantener el liderato, mientras que La Fiera intentará dar un golpe sobre la mesa y consolidar su lugar en la pelea por la Liguilla.

