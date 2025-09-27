Toluca vs Mazatlán EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 11 Liga MX Apertura 2025

La Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 trae un partido con pronóstico reservado: Toluca vs Mazatlán, que se disputará este sábado 27 de septiembre en el Estadio Nemesio Diez, en el Estado de México. El encuentro está programado para las 19:00 horas (centro de México) y se podrá ver en vivo por Caliente TV, FOX Sports y Tubi, además del seguimiento minuto a minuto en redes sociales.
Toluca, candidato al título
Los Diablos Rojos de Toluca, actuales campeones de la Liga MX, atraviesan un momento espectacular. Dirigidos por Antonio Mohamed, acumulan 22 puntos en 10 jornadas, con un balance de 7 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Además, son el equipo más goleador del torneo con 28 tantos a favor y la segunda mejor defensa, con solo 13 en contra.
En la semana doble lograron dos triunfos contundentes: 3-0 frente a Chivas como visitantes y un impresionante 6-2 sobre Monterrey en casa. El brasileño Paulinho ha sido figura clave, con 6 goles en el torneo, consolidándose como uno de los atacantes más efectivos del campeonato.
Mazatlán, obligado a resistir
Por su parte, Mazatlán vive otra temporada complicada. En 10 jornadas apenas suman 1 victoria, 5 empates y 4 derrotas, para un total de 8 puntos. Han marcado 12 goles, pero recibido 17, mostrando fragilidad defensiva y poca capacidad ofensiva. Bajo el mando de Robert Dante Siboldi, los Cañoneros intentarán sorprender en un escenario difícil, aunque parten como víctimas claras.
Detalles del partido Toluca vs Mazatlán
- Fecha: sábado 27 de septiembre de 2025
- Hora: 19:00 horas (centro de México)
- Estadio: Nemesio Diez, Toluca
- Transmisión: Caliente TV, FOX Sports y Tubi
Un choque desigual en la J11
Toluca llega como amplio favorito y con la mira en el liderato, mientras que Mazatlán buscará dar la campanada en una de las canchas más complicadas de la Liga MX.