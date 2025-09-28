Cuba vs Argentina EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Mundial Sub-20 2025

Mundial Sub-20

Este domingo 28 de septiembre, la Selección Argentina Sub-20 arranca una nueva ilusión en el Mundial de Chile 2025. El conjunto dirigido por Diego Placente debutará frente a Cuba en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso por la primera fecha del Grupo D, que también integran Australia e Italia. La Albiceleste buscará un triunfo que le permita encaminar su clasificación en un torneo donde avanzan los dos mejores de cada zona y los mejores terceros.

Cómo llega Argentina al debut

La Selección llega con rodaje y buenos resultados. En el último Sudamericano Sub-20, terminó segunda detrás de Brasil, a quien había goleado 6-0 en la fase inicial. Si bien no contará con figuras como Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Aaron Anselmino o Valentín Carboni, el plantel cuenta con talentos de peso. Entre ellos, Maher Carrizo (Vélez), Santino Andino (Godoy Cruz), Milton Delgado (ex Boca) e Ian Subiabre (River), además de los europeos Gianluca Prestianni (Benfica), Tomás Pérez (Porto) y Julio Soler (Bournemouth).

La probable formación: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Cuba y su histórico regreso

Cuba jugará apenas su segundo Mundial Sub-20 tras su participación en 2013. El seleccionado caribeño logró la clasificación al quedar cuarto en el torneo de Concacaf 2024 y llega con la ilusión de dar la sorpresa en un grupo exigente.

Hora y dónde ver el partido

El Argentina vs Cuba Sub-20 se disputará este domingo a las 20:00 (hora argentina) en Valparaíso. El encuentro será transmitido en vivo por Telefé y DSports, además de las plataformas Flow, DGO y Telecentro Play.

La Albiceleste parte como favorita, pero Cuba intentará hacer historia en su regreso mundialista.

Last modified: septiembre 28, 2025