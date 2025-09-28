Written by: septiembre 28, 2025 Mundial Sub-20

España vs Marruecos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Mundial Sub-20 2025

España vs Marruecos

Este domingo 28 de septiembre, España regresa al Mundial Sub-20 después de doce años de ausencia. El debut será frente a Marruecos en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile, en un duelo que promete intensidad y calidad. ‘La Rojita’, dirigida por Paco Gallardo, buscará repetir la gesta de 1999, cuando figuras como Casillas y Xavi levantaron el único título de la categoría.

La convocatoria española cuenta con 21 jugadores, entre jóvenes promesas y futbolistas con experiencia en Primera y Segunda División. Nombres como Joel Roca (Girona), Pablo García (Betis) y Adrián Liso (Getafe) destacan junto a talentos como Iker Bravo, Peio Canales y Jan Virgili. España comparte el Grupo C con rivales de máximo nivel: Brasil, México y Marruecos.

Marruecos busca la sorpresa

Los Leones del Atlas, dirigidos por Mohamed Ouahbi, llegan motivados tras ser finalistas en la última Copa Africana Sub-20. El equipo marroquí confía en la solidez de porteros como Brahim Gomis (Marsella) y Yanis Benchaouch (Mónaco), además del talento ofensivo de Othmane Maamma (Watford). Marruecos no participaba en el torneo desde 2005, cuando alcanzó semifinales y logró su mejor resultado histórico.

Antecedentes y pronóstico del duelo

España y Marruecos solo se enfrentaron una vez en la categoría Sub-20, en 2005, con victoria 3-1 para la Roja. Ahora, ambos equipos llegan con objetivos claros: España quiere confirmar su papel de favorita, mientras que Marruecos sueña con dar la campanada en el considerado “grupo de la muerte”.

Dónde ver el partido

El encuentro se disputará a las 17:00 horas locales y podrá seguirse en directo por Teledeporte, RTVE Play y FIFA+ en España. En México, la transmisión será por TUDN y ViX Premium, mientras que en Sudamérica estará disponible en DSports y Unicanal.

España vs Marruecos Sub-20 promete ser un duelo vibrante, con el regreso de la Roja a un escenario donde busca volver a brillar.

