Valencia vs Real Oviedo EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 7 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

🚨 NOTA INFORMATIVA 🚨



El #ValenciaRealOviedo que se debía disputar hoy a las 21:00h ha sido aplazado debido a la situación meteorológica. Dicho partido se jugará mañana, 30 de septiembre de 2025, a las 20:00h, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) September 29, 2025

El Valencia CF recibirá al Real Oviedo este martes 30 de septiembre a las 18:00 horas (12:00 pm de México), en el Estadio de Mestalla, por la jornada 7 de LaLiga 2025-26. El conjunto local busca acercarse a los puestos europeos, mientras que los visitantes necesitan sumar para no hundirse en la zona de descenso.

Los dirigidos por Carlos Corberán llegan tras empatar 2-2 con Espanyol, con goles de Arnaut Danjuma y Hugo Duro. Con ocho puntos en la tabla, los Chés marchan en la undécima posición y necesitan cortar la racha de dos partidos sin ganar.

Por su parte, los de Veljko Paunović cayeron 1-3 contra Barcelona y viven una mala dinámica de tres derrotas consecutivas. Con solo tres puntos en seis fechas, ocupan el puesto 18 de la clasificación.

Cómo llegan los equipos a la jornada 7

El Valencia ha tenido un inicio irregular con dos victorias, dos empates y dos derrotas. En su último triunfo en casa vencieron 2-0 al Athletic y quieren aprovechar el apoyo de Mestalla para volver a sumar de a tres.

El Real Oviedo, recién ascendido, no gana en Mestalla desde 1988 y acumula cinco derrotas en la temporada. Con bajas importantes como Nacho Vidal, Álvaro Lemos y David Costas, dependerán de la experiencia de jugadores como Salomón Rondón para intentar dar la sorpresa.

Dónde ver EN VIVO Valencia vs Real Oviedo

Fecha: martes 30 de septiembre de 2025

martes 30 de septiembre de 2025 Hora: 18:00 (hora local). 12:00 de México. 11:00 PT / 14:00 ET en Estados Unidos.

18:00 (hora local). 12:00 de México. 11:00 PT / 14:00 ET en Estados Unidos. Estadio: Mestalla, Valencia

Mestalla, Valencia Transmisión España: DAZN

DAZN Transmisión Sudamérica: ESPN, Disney+

ESPN, Disney+ México: SKY Sports

SKY Sports Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+ y Fubo Sports

Pronóstico

Con la localía a favor y mejor presente futbolístico, el Valencia parte como favorito para llevarse los tres puntos. Se espera un partido parejo en tramos, pero todo apunta a un triunfo 2-1 de los Chés sobre el Real Oviedo.

Last modified: septiembre 29, 2025