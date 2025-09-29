Written by: septiembre 29, 2025 Ligas Europeas

Valencia vs Real Oviedo EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 7 LaLiga 2025-26

Valencia vs Real Oviedo

El Valencia CF recibirá al Real Oviedo este martes 30 de septiembre a las 18:00 horas (12:00 pm de México), en el Estadio de Mestalla, por la jornada 7 de LaLiga 2025-26. El conjunto local busca acercarse a los puestos europeos, mientras que los visitantes necesitan sumar para no hundirse en la zona de descenso.

Los dirigidos por Carlos Corberán llegan tras empatar 2-2 con Espanyol, con goles de Arnaut Danjuma y Hugo Duro. Con ocho puntos en la tabla, los Chés marchan en la undécima posición y necesitan cortar la racha de dos partidos sin ganar.

Por su parte, los de Veljko Paunović cayeron 1-3 contra Barcelona y viven una mala dinámica de tres derrotas consecutivas. Con solo tres puntos en seis fechas, ocupan el puesto 18 de la clasificación.

Cómo llegan los equipos a la jornada 7

El Valencia ha tenido un inicio irregular con dos victorias, dos empates y dos derrotas. En su último triunfo en casa vencieron 2-0 al Athletic y quieren aprovechar el apoyo de Mestalla para volver a sumar de a tres.

El Real Oviedo, recién ascendido, no gana en Mestalla desde 1988 y acumula cinco derrotas en la temporada. Con bajas importantes como Nacho Vidal, Álvaro Lemos y David Costas, dependerán de la experiencia de jugadores como Salomón Rondón para intentar dar la sorpresa.

Dónde ver EN VIVO Valencia vs Real Oviedo

  • Fecha: martes 30 de septiembre de 2025
  • Hora: 18:00 (hora local). 12:00 de México. 11:00 PT / 14:00 ET en Estados Unidos.
  • Estadio: Mestalla, Valencia
  • Transmisión España: DAZN
  • Transmisión Sudamérica: ESPN, Disney+
  • México: SKY Sports
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+ y Fubo Sports

Pronóstico

Con la localía a favor y mejor presente futbolístico, el Valencia parte como favorito para llevarse los tres puntos. Se espera un partido parejo en tramos, pero todo apunta a un triunfo 2-1 de los Chés sobre el Real Oviedo.

Etiquetas: , , , Last modified: septiembre 29, 2025
Tijuana vs Cruz Azul Previous Story
Tijuana vs Cruz Azul EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 11 Liga MX Apertura 2025
Colombia vs Arabia Saudita Next Story
Colombia vs Arabia Saudita EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Mundial Sub-20 2025

Related Posts

Barcelona vs Real Sociedad

Barcelona vs Real Sociedad EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 7 LaLiga 2025-26

Written by: septiembre 28, 2025

El Barcelona recibe a la Real Sociedad este domingo en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en un duelo correspondiente a la jornada 7 de La...

Read More
Athletic Bilbao vs Villarreal

Villarreal vs Athletic EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 7 LaLiga 2025-26

Written by: septiembre 26, 2025

La jornada 7 de LaLiga EA Sports 2025/26 nos regala un choque de alto voltaje entre Villarreal y Athletic Club en el Estadio de la...

Read More
Atlético de Madrid vs Real Madrid

Atlético de Madrid vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 7 LaLiga 2025-26

Written by: septiembre 26, 2025

Este sábado 27 de septiembre de 2025, el Atlético de Madrid y el Real Madrid protagonizarán una nueva edición del Derbi Madrileño,...

Read More
Real Oviedo vs Barcelona

Real Oviedo vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 6 LaLiga 2025-26

Written by: septiembre 25, 2025

La Jornada 6 de LaLiga EA Sports 2025-26 cerrará con un choque muy esperado: Real Oviedo vs FC Barcelona, un duelo que enfrenta a dos...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *