América vs Orlando Pride EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 4 CONCACAF W Champions Cup 2025

América vs Orlando Pride

La Concacaf W Champions Cup 2025 vive momentos decisivos en su Fase de Grupos, y este martes 30 de septiembre se disputará uno de los duelos más atractivos de la Jornada 4: América Femenil vs Orlando Pride, encuentro que definirá el rumbo del Grupo A. El partido se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), con transmisión en ESPN y Disney+.

¿Cómo llega América Femenil al partido?

El equipo azulcrema atraviesa un gran momento en la competencia internacional. En su último encuentro de la Conchampions Femenil, las Águilas vencieron 1-0 a Pachuca, resultado que las colocó como líderes del sector con siete puntos. Con dos victorias y un empate, América llega con la posibilidad de sellar su pase al Final Four si logra imponerse nuevamente, ahora ante la escuadra estadounidense.

En el certamen, el cuadro capitalino acumula un empate 0-0 contra Alajuelense, una goleada 9-0 frente a Chorrillo y la mencionada victoria sobre Pachuca. En la Liga MX Femenil, América ocupa el tercer lugar general del Apertura 2025 con 29 puntos, producto de nueve triunfos, dos empates y dos derrotas.

Orlando Pride busca el liderato en México

Por su parte, Orlando Pride llega con seis puntos y un partido menos disputado. En su última presentación, las estadounidenses golearon 5-0 a Chorrillo, demostrando su poder ofensivo. Además, cuentan con la reciente incorporación de Jacqueline Ovalle, exjugadora de Tigres, quien regresa a México con la misión de reforzar al club en su camino hacia la fase final.

En la NWSL, Orlando Pride marcha en la quinta posición con 32 unidades, consolidándose como uno de los equipos más competitivos de la liga. Una victoria en suelo mexicano las catapultaría al liderato del Grupo A.

América vs Orlando Pride: dónde ver EN VIVO

  • Fecha: martes 30 de septiembre de 2025
  • Hora: 19:00 horas (CDMX)
  • Estadio: Ciudad de los Deportes
  • Transmisión: ESPN (TV de paga) y Disney+ (streaming)

El América vs Orlando Pride promete emociones y será clave para definir a los equipos que avanzarán a la siguiente fase de la Concachampions Femenil 2025.

