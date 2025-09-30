Written by: septiembre 30, 2025 Liga MX Femenil

Mazatlán vs Chivas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 13 Liga MX Femenil Apertura 2025

Mazatlán vs Chivas

La jornada 13 de la Liga MX Femenil Apertura 2025 continúa este martes con un choque de contrastes: Mazatlán recibe a Chivas Femenil en el Estadio El Encanto. Mientras las sinaloenses llegan como el peor equipo del torneo con apenas dos puntos, las rojiblancas buscan su cuarta victoria consecutiva para mantenerse en la parte alta de la tabla.

¿Cuándo y a qué hora juegan Mazatlán vs Chivas Femenil?

El encuentro se disputará el martes 30 de septiembre de 2025 a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Será un duelo clave para ambos equipos: Mazatlán intentará sumar su primera victoria en el certamen, mientras que Guadalajara quiere afianzarse entre los mejores cuatro de la clasificación.

¿Dónde ver Mazatlán vs Chivas EN VIVO?

El compromiso podrá seguirse en México a través de la plataforma de streaming Tubi de FOX, lo que permitirá a los aficionados disfrutar el partido desde cualquier dispositivo.

¿Cómo llega Mazatlán Femenil?

Las cañoneras vienen de caer 1-0 en su duelo pendiente de la jornada 8 frente a Pumas. Con solo dos empates y diez derrotas, se mantienen en el fondo de la tabla y son la defensa más vulnerada del torneo con 42 goles en contra. Sin embargo, buscarán dar la sorpresa en casa para cerrar el torneo con dignidad.

¿Cómo llega Chivas Femenil?

El equipo dirigido por Antonio Contreras atraviesa un gran momento con tres victorias consecutivas, incluida la más reciente por 2-0 frente a Tijuana. Con una defensa sólida (11 goles recibidos) y la motivación de escalar posiciones, las rojiblancas se colocan en la quinta plaza y aspiran a consolidarse en zona de liguilla.

Historial entre Mazatlán y Chivas

En diez enfrentamientos previos, Chivas domina con nueve triunfos, mientras que Mazatlán apenas ganó uno. Además, el último choque terminó en goleada rojiblanca por 8-0 en el Clausura 2025. Con estos antecedentes, Guadalajara parte como amplio favorito, aunque las sinaloenses buscarán romper con la estadística en el Estadio El Encanto.

