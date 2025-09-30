Qarabag vs Copenhague EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Champions League 2025-26

Copas Internacionales

La fase de grupos de la Champions League 2025-2026 continúa este miércoles con un atractivo encuentro en el Azersun Arena, donde el Qarabag FK recibirá al Copenhague en un partido que promete intensidad y emociones. Será la primera vez que ambos se crucen en este escenario en fase de grupos, aunque ya se han enfrentado en fases de clasificación.

Antecedentes entre Qarabag y Copenhague

Ambos equipos se han enfrentado en cuatro ocasiones previas, todas en rondas de clasificación. El recuerdo más reciente es el playoff de la Champions League 2017-18, cuando Qarabag logró avanzar gracias al valor doble de los goles de visitante tras un empate global 2-2.

¿Cómo llega el Qarabag FK?

El campeón azerbaiyano vive un gran momento. Llega con una racha de cinco partidos invicto, incluyendo una histórica remontada por 3-2 ante el Benfica en la primera jornada de la fase de grupos, resultado que le dio confianza para aspirar a más. Además, en la liga local venció 2-0 al Gabala, lo que refuerza su impulso de cara a este duelo. Los dirigidos por Qurban Qurbanov buscan lograr por primera vez dos victorias seguidas en Champions.

¿Cómo llega el Copenhague?

El Copenhague, por su parte, también suma buenas sensaciones tras vencer al Sonderjyske por 2-1 en la liga danesa. Sin embargo, en Champions dejó escapar la victoria contra el Bayer Leverkusen en un empate 2-2 con autogol en el descuento. Los “Leones” cargan con un pesado historial fuera de casa en Champions, ya que no ganan como visitantes desde 2016.

Pronóstico del partido

Aunque el Qarabag llega motivado y con gran solidez en casa, el Copenhague tiene la experiencia y el potencial para dar el golpe en Azerbaiyán. Será un partido cerrado, pero la jerarquía de los daneses puede inclinar la balanza.

Pronóstico: Qarabag 1-2 Copenhague

