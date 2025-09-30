Written by: septiembre 30, 2025 Copas Internacionales

Qarabag vs Copenhague EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Champions League 2025-26

Qarabag vs Copenhague

La fase de grupos de la Champions League 2025-2026 continúa este miércoles con un atractivo encuentro en el Azersun Arena, donde el Qarabag FK recibirá al Copenhague en un partido que promete intensidad y emociones. Será la primera vez que ambos se crucen en este escenario en fase de grupos, aunque ya se han enfrentado en fases de clasificación.

Antecedentes entre Qarabag y Copenhague

Ambos equipos se han enfrentado en cuatro ocasiones previas, todas en rondas de clasificación. El recuerdo más reciente es el playoff de la Champions League 2017-18, cuando Qarabag logró avanzar gracias al valor doble de los goles de visitante tras un empate global 2-2.

¿Cómo llega el Qarabag FK?

El campeón azerbaiyano vive un gran momento. Llega con una racha de cinco partidos invicto, incluyendo una histórica remontada por 3-2 ante el Benfica en la primera jornada de la fase de grupos, resultado que le dio confianza para aspirar a más. Además, en la liga local venció 2-0 al Gabala, lo que refuerza su impulso de cara a este duelo. Los dirigidos por Qurban Qurbanov buscan lograr por primera vez dos victorias seguidas en Champions.

¿Cómo llega el Copenhague?

El Copenhague, por su parte, también suma buenas sensaciones tras vencer al Sonderjyske por 2-1 en la liga danesa. Sin embargo, en Champions dejó escapar la victoria contra el Bayer Leverkusen en un empate 2-2 con autogol en el descuento. Los “Leones” cargan con un pesado historial fuera de casa en Champions, ya que no ganan como visitantes desde 2016.

Pronóstico del partido

Aunque el Qarabag llega motivado y con gran solidez en casa, el Copenhague tiene la experiencia y el potencial para dar el golpe en Azerbaiyán. Será un partido cerrado, pero la jerarquía de los daneses puede inclinar la balanza.

Pronóstico: Qarabag 1-2 Copenhague

Etiquetas: , , , , Last modified: septiembre 30, 2025
América vs Orlando Pride Previous Story
América vs Orlando Pride EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 4 CONCACAF W Champions Cup 2025
Arsenal vs Olympiacos Next Story
Arsenal vs Olympiacos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Champions League 2025-26

Related Posts

PSG vs Barcelona

Barcelona vs PSG EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Champions League 2025-26

Written by: septiembre 30, 2025

El Estadi Olímpic Lluis Companys será escenario de un auténtico partido de final adelantada este miércoles por la noche. El Barcelona...

Read More
Mónaco vs Manchester City

Mónaco vs Manchester City EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Champions League 2025-26

Written by: septiembre 30, 2025

El Manchester City visita este miércoles el Stade Louis II con la misión de lograr su quinta victoria en seis partidos oficiales. Los de...

Read More
Arsenal vs Olympiacos

Arsenal vs Olympiacos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Champions League 2025-26

Written by: septiembre 30, 2025

El Arsenal recibe este miércoles por la noche al Olympiacos en el Emirates Stadium por la segunda jornada de la Champions League 2025-26,...

Read More
Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt

Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Champions League 2025-26

Written by: septiembre 30, 2025

El Atlético de Madrid recibe al Eintracht Frankfurt este martes en el Estadio Metropolitano para un duelo clave de la Champions League...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *