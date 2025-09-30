Panamá vs Ucrania EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Mundial Sub-20 2025

Mundial Sub-20

La Selección de Panamá Sub-20 afronta un partido trascendental en el Mundial Sub-20 de Chile 2025, donde se medirá a Ucrania, vigente campeón del certamen. El encuentro, correspondiente a la segunda fecha del Grupo B, se disputará este martes 30 de septiembre a las 3:00 p.m. en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Panamá busca la reacción

El conjunto dirigido por Jorge Dely Valdés debutó con derrota ante Paraguay (3-2), en un encuentro donde Martin Krug y Giovany Herbert anotaron los goles de la Rojita. A pesar del esfuerzo, los canaleros se vieron superados en los minutos finales, quedándose sin puntos en la primera jornada. Ahora, necesitan sumar para mantener vivas sus opciones de avanzar a octavos de final, instancia a la que solo han llegado en una ocasión en su historia.

Ucrania quiere consolidarse

El rival no será nada sencillo. Ucrania Sub-20 comenzó con una victoria por 2-1 sobre Corea del Sur gracias a los tantos de Hennadii Synchuk y Oleksandr Pyshchur. Aunque sufrió en el tramo final, los europeos mostraron su poderío ofensivo y quieren ratificar su condición de favoritos. Además, el historial entre ambos favorece claramente a los ucranianos, que vencieron 4-1 en 2005 y 3-1 en 2019.

Dónde ver el partido en vivo

El compromiso entre Panamá y Ucrania se podrá seguir en Panamá a través de RPC, TVMAX y Tigo Sports. El encuentro también estará disponible en streaming en las plataformas oficiales de los canales mencionados.

Jornada intensa en el Grupo B

En paralelo al duelo de Panamá, Egipto enfrentará a Nueva Zelanda en Santiago, mientras que más tarde se jugarán los choques Corea del Sur vs Paraguay y Chile vs Japón. La segunda fecha del Mundial promete grandes emociones en la lucha por la clasificación.

Pronóstico: Ucrania parte como favorito, pero Panamá buscará dar la sorpresa para seguir soñando con los octavos.

