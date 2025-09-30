Chile vs Japón EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Mundial Sub-20 2025

Written by: septiembre 30, 2025 Mundial Sub-20

La Selección de Chile Sub-20 tendrá un duro desafío este martes 30 de septiembre cuando enfrente a Japón en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. El compromiso corresponde a la segunda fecha del Grupo A y podría definir al primer clasificado a los octavos de final del torneo juvenil más importante del mundo.

Chile vs Japón: horario y dónde ver EN VIVO

El encuentro está programado para las 20:00 horas en Chile. Los fanáticos podrán seguirlo en TV abierta por Chilevisión, mientras que en televisión por cable estará disponible en DIRECTV Sports Chile.

En Argentina, el partido será transmitido por DSports en los canales 610 (SD) y 1610 (HD). Además, la opción online estará habilitada en DGO, el servicio de streaming de DirecTV, que requiere suscripción previa.

¿Cómo llega la Selección de Chile Sub-20?

La Roja debutó con un trabajado triunfo 2-1 sobre Nueva Zelanda, gracias a los goles de Lautaro Millán e Ian Garguez. Sin embargo, el rendimiento dejó dudas, ya que el portero Sebastián Mella fue figura para evitar la remontada oceánica. El técnico Nicolás Córdova reconoció que su equipo debe mejorar en varios aspectos para competir contra rivales de mayor jerarquía.

¿Cómo llega la Selección de Japón Sub-20?

Los “samuráis azules” iniciaron con una sólida victoria 2-0 frente a Egipto, con anotaciones de Rion Ichihara (de penal) e Hisatsugu Ishii. Su despliegue físico y orden táctico los coloca como uno de los favoritos del grupo.

Un partido clave rumbo a octavos

Ambos equipos buscan asegurar su pase a la siguiente fase. En el Mundial Sub-20 clasifican los dos primeros de cada grupo y cuatro de los mejores terceros. Por ello, el duelo entre Chile y Japón será determinante en la lucha por avanzar a los octavos de final.

