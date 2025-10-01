Colombia vs Noruega EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Mundial Sub-20 2025

Mundial Sub-20

La Selección Colombia Sub-20 afronta este jueves un duelo decisivo frente a Noruega, en la segunda fecha del Grupo F del Mundial Sub-20 de Chile 2025. Ambos equipos llegan con tres puntos y comparten el liderato, por lo que el ganador asegurará un lugar en los octavos de final. El partido se disputará en el Estadio Fiscal de Talca desde las 3:00 p.m. (hora colombiana) y será transmitido en vivo por Gol Caracol, RCN, DSports y plataformas digitales como Ditu y APP RCN.

Así llega la Selección Colombia

El conjunto dirigido por César Torres debutó con una victoria por la mínima (1-0) frente a Arabia Saudita gracias a un gol de Óscar Perea. Sin embargo, más allá del triunfo, el equipo dejó algunas dudas en su funcionamiento colectivo, por lo que deberá mejorar en su segundo examen. Jugadores como Kener González y Jordan Barrera serán claves en el mediocampo para generar equilibrio, mientras que Jhon Rentería y el propio Perea intentarán marcar diferencia en ataque.

Noruega, un rival exigente

El combinado europeo también llega con confianza tras superar 1-0 a Nigeria, con gol de penal de Rasmus Holten. Su estilo de juego se basa en la solidez táctica y el poderío físico, además de un 4-2-3-1 compacto que aprovecha los errores rivales y los duelos aéreos. Para Colombia, el reto será mantener la concentración defensiva y evitar fallos que puedan costar caro en un torneo tan parejo.

Lo que está en juego

Un triunfo pondría a Colombia en una posición inmejorable para clasificar a los octavos de final del Mundial Sub-20, mientras que un empate mantendría abiertas todas las opciones de cara a la última fecha.

El Colombia vs Noruega promete ser uno de los encuentros más intensos de la jornada en Chile.

Last modified: octubre 1, 2025