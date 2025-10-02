Written by: octubre 2, 2025 Copas Internacionales

Monterrey vs Vancouver Rise EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 4 CONCACAF W Champions Cup 2025

Monterrey vs Vancouver Rise

La Jornada 4 de la Concacaf W Champions Cup 2025 llega a su cierre este jueves 2 de octubre, con el partido entre Rayadas de Monterrey y Vancouver Rise Academu en el Estadio BBVA. El conjunto regio está obligado a ganar en casa si quiere mantener viva la ilusión de avanzar a las semifinales del torneo internacional.

Rayadas necesita la victoria

Con tres puntos en seis disputados, Monterrey sabe que no puede dejar escapar unidades en su cancha. La “Pandilla” repite participación en la Concacaf junto con América, pero mientras las Águilas ya aseguraron el liderato de su grupo, las regias siguen al borde de la eliminación, como sucedió en la edición pasada donde quedaron terceras con siete puntos.

Ahora, tras el despido de Amelia Valverde, el equipo busca reencontrar estabilidad y sumar los tres puntos que las mantengan en la pelea, antes de enfrentar a Washington Spirit en la última jornada.

¿Cómo llegan Rayadas?

Después de un duro tropiezo 4-0 en el Clásico Regio, Monterrey recuperó confianza con tres victorias en sus últimos cuatro partidos. En la Concacaf, golearon 8-0 a Alianza FC, demostrando su poder ofensivo. Además, marchan invictas en el certamen con triunfos previos sobre Frazsiers Whip y Alajuelense.

La gran figura es Alice Soto, goleadora del torneo con tres tantos, quien buscará ampliar su registro frente a una defensa canadiense que ha recibido ocho goles en dos juegos.

Vancouver Rise, en crisis

El Vancouver llega sin puntos en el Grupo B tras caer ante Washington Spirit y NJ/NY Gotham FC. Con un solo gol a favor y ocho en contra, se ubican en el último lugar del sector, lo que convierte a Rayadas en amplias favoritas.

¿Dónde ver Rayadas vs Vancouver?

  • Fecha: jueves 2 de octubre de 2025
  • Hora: 19:00 (CDMX)
  • Estadio: BBVA, Monterrey
  • Transmisión: ESPN 3 y Disney+

Un triunfo colocaría a Monterrey con opciones reales de clasificar y confirmaría su fortaleza como local en la Concacaf W Champions Cup.

