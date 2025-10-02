Bournemouth vs Fulham EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 7 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

La Premier League 2025-26 continúa con emociones intensas, y este viernes el Bournemouth recibe al Fulham en el Vitality Stadium, en un partido clave para la parte media-alta de la tabla. Los Cherries llegan sextos con 11 puntos, a solo cuatro del líder Liverpool, mientras que los Cottagers son undécimos con ocho unidades.

Bournemouth, sólido en casa

El equipo de Andoni Iraola atraviesa un gran momento. Aunque empató 2-2 contra Leeds en su último compromiso, los números reflejan cierta dependencia de las jugadas a balón parado: tres de sus últimos goles llegaron por esta vía. No obstante, su fortaleza defensiva es notable: solo cuatro equipos han recibido menos disparos que Bournemouth (59 en total).

Además, el Vitality Stadium se ha convertido en un fortín, con solo una derrota en sus últimos siete partidos de liga como local. Cuatro triunfos y cuatro porterías imbatidas respaldan la confianza de su afición. La baja de Adam Smith será cubierta por Alex Jiménez, mientras que Evanilson liderará el ataque debido a la lesión de Enes Ünal.

Fulham, obligado a reaccionar

El Fulham llega tras caer 3-1 ante Aston Villa, en un partido donde se adelantó temprano pero terminó superado con claridad. Los dirigidos por Marco Silva suman dos derrotas fuera de casa en esta campaña y arrastran malos números lejos de Craven Cottage: cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos como visitantes en la temporada pasada.

La gran incógnita es Raúl Jiménez, quien sigue entre algodones tras molestias en la rodilla. De no estar disponible, Adama Traoré apunta a la titularidad. La solidez defensiva sigue siendo su principal carta, con Andersen y Bassey en el eje central.

Pronóstico Bournemouth vs Fulham

El historial reciente favorece a los locales, que ya vencieron 1-0 en abril. Con la ofensiva limitada del Fulham y el poderío de Bournemouth en casa, todo apunta a un duelo cerrado.

Pronóstico: Bournemouth 1-0 Fulham

Last modified: octubre 2, 2025