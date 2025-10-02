Written by: octubre 2, 2025 Ligas Europeas

Bournemouth vs Fulham EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 7 Premier League 2025-26

Bournemouth vs Fulham

La Premier League 2025-26 continúa con emociones intensas, y este viernes el Bournemouth recibe al Fulham en el Vitality Stadium, en un partido clave para la parte media-alta de la tabla. Los Cherries llegan sextos con 11 puntos, a solo cuatro del líder Liverpool, mientras que los Cottagers son undécimos con ocho unidades.

Bournemouth, sólido en casa

El equipo de Andoni Iraola atraviesa un gran momento. Aunque empató 2-2 contra Leeds en su último compromiso, los números reflejan cierta dependencia de las jugadas a balón parado: tres de sus últimos goles llegaron por esta vía. No obstante, su fortaleza defensiva es notable: solo cuatro equipos han recibido menos disparos que Bournemouth (59 en total).

Además, el Vitality Stadium se ha convertido en un fortín, con solo una derrota en sus últimos siete partidos de liga como local. Cuatro triunfos y cuatro porterías imbatidas respaldan la confianza de su afición. La baja de Adam Smith será cubierta por Alex Jiménez, mientras que Evanilson liderará el ataque debido a la lesión de Enes Ünal.

Fulham, obligado a reaccionar

El Fulham llega tras caer 3-1 ante Aston Villa, en un partido donde se adelantó temprano pero terminó superado con claridad. Los dirigidos por Marco Silva suman dos derrotas fuera de casa en esta campaña y arrastran malos números lejos de Craven Cottage: cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos como visitantes en la temporada pasada.

La gran incógnita es Raúl Jiménez, quien sigue entre algodones tras molestias en la rodilla. De no estar disponible, Adama Traoré apunta a la titularidad. La solidez defensiva sigue siendo su principal carta, con Andersen y Bassey en el eje central.

Pronóstico Bournemouth vs Fulham

El historial reciente favorece a los locales, que ya vencieron 1-0 en abril. Con la ofensiva limitada del Fulham y el poderío de Bournemouth en casa, todo apunta a un duelo cerrado.

Pronóstico: Bournemouth 1-0 Fulham

Etiquetas: , , , , Last modified: octubre 2, 2025
Monterrey vs Vancouver Rise Previous Story
Monterrey vs Vancouver Rise EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 4 CONCACAF W Champions Cup 2025

Related Posts

Newcastle vs Arsenal

Newcastle vs Arsenal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 6 Premier League 2025-26

Written by: septiembre 27, 2025

La Jornada 6 de la Premier League 2025-26 trae un duelo clave en St James’ Park: Newcastle United vs Arsenal. Ambos equipos llegan con...

Read More
Aston Villa vs Fulham

Aston Villa vs Fulham EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 6 Premier League 2025-26

Written by: septiembre 27, 2025

La jornada 6 de la Premier League 2025-26 nos presenta un duelo interesante en Villa Park: Aston Villa vs Fulham. Los Villanos atraviesan...

Read More
Arsenal vs Manchester City

Arsenal vs Manchester City EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 5 Premier League 2025-26

Written by: septiembre 20, 2025

Este domingo 21 de septiembre, el Emirates Stadium será el escenario de uno de los partidos más esperados de la Premier League. Arsenal...

Read More
Manchester United vs Chelsea

Manchester United vs Chelsea EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 5 Premier League 2025-26

Written by: septiembre 19, 2025

El Manchester United llega a su partido contra el Chelsea en una situación crítica. Ruben Amorim suma solo 31 puntos en 31 partidos de...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *