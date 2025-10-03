Atlas vs Juárez EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 12 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

¡ATLAS Y MAZATLÁN GANAN 🔥🔥🔥!



El Mazatlán logró un gran triunfo 2-1 sobre el Atlético San Luis con gol de Bryan Colula al 90+6.



Mientras que el Atlas logró un grandísimo triunfo 3-1 sobre los Bravos de Juárez.#LigaMX pic.twitter.com/zTk2PD8bMa — Fulbox (@fulboxOficial) October 4, 2025

La Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX trae consigo un duelo imperdible. Este viernes 3 de octubre, el Atlas recibe a FC Juárez en el Estadio Jalisco en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

El partido será transmitido en exclusiva por ViX Premium, plataforma que concentra una parte importante de la oferta digital del futbol mexicano. No habrá señal de televisión abierta, por lo que la única manera de seguirlo será vía streaming.

Cómo llegan Atlas y Juárez a la Jornada 12

El Atlas llega con un respiro tras vencer 3-2 a Necaxa en la fecha pasada, resultado que significó su primera victoria bajo el mando de Diego Cocca. Sin embargo, los rojinegros siguen en una situación delicada: marchan en el puesto 14 de la tabla con apenas 10 puntos, obligados a sumar si quieren mantener opciones de Play-In.

Por su parte, FC Juárez atraviesa un gran momento. Los Bravos derrotaron 2-0 a León en la Jornada 11 y han demostrado solidez ofensiva. Con 18 puntos, se ubican en el séptimo lugar de la clasificación, dentro de la zona de Play-In, aunque un triunfo los podría acercar aún más a los puestos de Liguilla directa.

Lo que está en juego en el Estadio Jalisco

El choque entre Atlas y Juárez promete intensidad por los diferentes objetivos en juego:

Atlas busca consolidar el trabajo de Cocca y alejarse del fondo de la tabla.

busca consolidar el trabajo de Cocca y alejarse del fondo de la tabla. Juárez quiere confirmar su buen paso y demostrar que es un contendiente serio.

Cada punto puede marcar la diferencia en esta recta final de la fase regular. Los Zorros intentarán aprovechar su localía, mientras que los Bravos llegan motivados y con la mira en escalar posiciones.

Last modified: octubre 3, 2025