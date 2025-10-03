Manchester United vs Sunderland EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 7 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

El Manchester United recibe este sábado al Sunderland en Old Trafford en un partido clave de la Premier League 2025-26. Los Diablos Rojos atraviesan un inicio complicado, con tres derrotas en sus primeros seis partidos, lo que los mantiene en la parte baja de la tabla. Ruben Amorim, que alcanzará su partido número 50 como técnico del club, afronta un duelo cargado de tensión, ya que su futuro ha sido cuestionado tras la reciente derrota 3-1 frente al Brentford.

Aunque el United ha mostrado solidez frente a equipos recién ascendidos, con 24 partidos invictos en liga, su rendimiento actual no garantiza seguridad. Además, las bajas de Lisandro Martínez y Noussair Mazraoui complican aún más la situación en defensa.

Sunderland sorprende en su regreso

Tras ocho años de ausencia en la máxima categoría, el Sunderland ha regresado con fuerza a la Premier. Los Black Cats suman 11 puntos en seis jornadas, su mejor inicio desde 1967-68, y acumulan cuatro partidos sin perder. Con Regis Le Bris al mando, el equipo ha mostrado orden y carácter, destacando victorias como la conseguida frente al Nottingham Forest por 1-0.

El reto para el Sunderland será superar su pobre historial en Old Trafford, donde solo registra una victoria en 31 encuentros. Aun así, el plantel llega motivado y con la ambición de demostrar que su buen arranque no es casualidad.

Pronóstico del partido

Si bien el Manchester United cuenta con el apoyo de Old Trafford y con el regreso de Casemiro, la falta de solidez defensiva podría costarle caro. Por su parte, el Sunderland se siente capaz de competir de tú a tú con cualquiera, incluso fuera de casa.

Pronóstico: Manchester United 1-1 Sunderland

Un empate que reflejaría tanto el mal momento de los Diablos Rojos como la confianza creciente de los Black Cats.

