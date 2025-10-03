Written by: octubre 3, 2025 Fútbol Mexicano

Mazatlán vs Atlético San Luis EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 12 Liga MX Apertura 2025

Mazatlán vs Atlético San Luis

La Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 comienza con un partido decisivo entre Mazatlán y Atlético San Luis, donde ambos equipos necesitan sumar para mantener viva la esperanza de acceder al Play-In.

Los Cañoneros de Mazatlán atraviesan una racha complicada y se ubican en el puesto 16 de la tabla con apenas 8 puntos. Su única victoria en lo que va del torneo fue en la segunda fecha, y vienen de caer 3-1 frente a Toluca, sin ganar en casi tres meses.

Por su parte, el Atlético San Luis no está en mucho mejor momento. Con 10 unidades, ocupa la posición 12 y llega tras perder 2-1 contra Pachuca, acumulando dos derrotas consecutivas y solo un triunfo en sus últimos seis encuentros. La presión sobre el técnico Guillermo Abascal aumenta jornada tras jornada.

Fecha, hora y dónde ver Mazatlán vs San Luis

El partido se jugará este viernes 3 de octubre en el Estadio El Encanto. El balón rodará a partir de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Los aficionados podrán seguir el encuentro EN VIVO por Azteca 7 en televisión abierta y en streaming por ViX, con todos los detalles, goles y análisis minuto a minuto.

Pronóstico del partido según Inteligencia Artificial

Consultando a la IA de Google, Gemini, el pronóstico más probable es un empate, considerando la estadística, el rendimiento reciente y las tendencias de ambos equipos. Un resultado que dejaría a Mazatlán y San Luis con pocas posibilidades de alcanzar el Play-In, haciendo que este duelo sea crucial para sus aspiraciones.

Conclusión

Mazatlán y Atlético San Luis se enfrentan en un duelo cargado de tensión y urgencia. Cada punto cuenta y la Jornada 12 podría definir la suerte de ambos equipos en la lucha por los puestos de repesca.

