Chelsea vs Liverpool EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 7 Premier League 2025-26

El Chelsea recibe al Liverpool este sábado en Stamford Bridge en un duelo clave de la Premier League 2025-26. Los Blues llegan con altibajos en su rendimiento, mientras que los Reds podrían haber perdido el liderato antes de saltar al campo, dependiendo del resultado del Arsenal.

Chelsea entre dudas y sanciones

El conjunto dirigido por Enzo Maresca suma apenas dos victorias en seis jornadas y acumula problemas tanto en disciplina como en bajas por lesión. La tarjeta roja de Trevoh Chalobah en la derrota ante el Brighton (3-1) reflejó una preocupante falta de control. A ello se suman lesiones de jugadores como Mudryk, Palmer y Colwill, que limitan las opciones del equipo.

No obstante, el Chelsea llega motivado tras vencer al Benfica de Mourinho en Champions League y buscará evitar una tercera derrota consecutiva en liga, algo que no ocurre desde la primavera de 2023.

Liverpool en una racha negativa

El vigente campeón, bajo el mando de Arne Slot, atraviesa su momento más difícil desde que inició la temporada. Tras caer ante el Crystal Palace en Premier League y frente al Galatasaray en Champions League, los Reds han perdido la confianza de su inicio perfecto.

La baja confirmada de Alisson Becker es un duro golpe, aunque Alexander Isak apunta a ser la referencia ofensiva con la misión de volver a marcar en Stamford Bridge.

Pronóstico del partido

Ambos equipos llegan con dudas: Chelsea irregular pero con capacidad ofensiva, y Liverpool vulnerable en defensa. El historial reciente favorece a los Blues, que no han perdido en casa ante los Reds en sus últimos cuatro partidos ligueros.

Pronóstico: Chelsea 1-1 Liverpool

