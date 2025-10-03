Written by: octubre 3, 2025 Ligas Europeas

Real Madrid vs Villarreal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 LaLiga 2025-26

Real Madrid vs Villarreal

El Real Madrid regresa a la acción en LaLiga 2025-26 este sábado con un partido de alto voltaje frente al Villarreal en el Estadio Santiago Bernabéu. Los blancos llegan en la segunda posición con 18 puntos en siete jornadas, mientras que el Submarino Amarillo ocupa el tercer puesto con 16 unidades. Un triunfo podría modificar la parte alta de la tabla en la temporada 2025-26.

Cómo llegan los equipos

El equipo dirigido por Xabi Alonso inició la liga con seis victorias consecutivas, pero sufrió un duro revés al caer 5-2 en el derbi madrileño contra el Atlético de Madrid. Esa derrota le costó el liderato, ahora en manos del Barcelona, aunque los merengues permanecen a solo un punto de distancia. Además, en Champions League mantienen paso firme con victorias ante Marsella y Kairat.

El Villarreal, bajo el mando de Marcelino, vive un gran momento. Suma tres triunfos seguidos en La Liga frente a Osasuna, Sevilla y Athletic de Bilbao. En Champions, rescató un empate 2-2 contra la Juventus, lo que refuerza su confianza antes de visitar el Bernabéu.

Historial y bajas confirmadas

El Real Madrid ha dominado este enfrentamiento, con 44 victorias en 53 partidos ante el Villarreal. Sin embargo, los amarillos solo han perdido tres de los últimos ocho duelos ligueros frente a los blancos.

En cuanto a las bajas, Xabi Alonso no contará con Dani Carvajal, Ferland Mendy, Antonio Rüdiger ni Trent Alexander-Arnold, aunque recupera a Éder Militao. Por su parte, el Villarreal llega con las ausencias de Logan Costa, Juan Foyth y Pau Cabanes, además de las dudas de Gerard Moreno y Ayoze Pérez.

Pronóstico

Será un partido intenso, con un Villarreal dispuesto a dar la sorpresa, pero el Real Madrid, arropado por su afición, parte como favorito. Pronóstico: Real Madrid 2-1 Villarreal.

