España vs Brasil EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Mundial Sub-20 2025

España vs Brasil

El Mundial Sub-20 de Chile 2025 nos regala un auténtico partidazo en la tercera jornada del Grupo C. España y Brasil se enfrentan este sábado 4 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, en un encuentro donde solo vale ganar. Marruecos ya está clasificada, por lo que el empate dejaría a ambas selecciones con pie y medio fuera del torneo.

Cómo llegan España y Brasil

La selección española, dirigida por Paco Gallardo, ha mostrado dos caras muy distintas. Por un lado, un ataque con jugadores como Iker Bravo, Pablo García, David Mella o Adrián Liso; por otro, una defensa frágil que le ha costado puntos valiosos. La Roja perdió en su debut frente a Marruecos y luego empató 2-2 con México, quedando al borde de la eliminación.

Brasil, en cambio, se ha mostrado más sólida, aunque todavía lejos de su mejor nivel. La Canarinha cayó 2-1 ante Marruecos y empató también 2-2 con México. Con figuras como Luighi e Iago Teodoro, el equipo sudamericano confía en imponer su jerarquía y asegurar el pase a los octavos de final.

Antecedentes y pronóstico del partido

Ambas selecciones llegan con urgencias y defensas vulnerables, lo que augura un partido de ritmo alto y muchas ocasiones. España solo ha marcado en uno de sus últimos cuatro encuentros oficiales, mientras que Brasil suma tres goles en dos partidos y apenas una derrota en sus últimos diez compromisos.

Los precedentes también invitan al espectáculo: los últimos duelos entre España y Brasil Sub-20 terminaron con goles en ambas porterías y definición en tiempo extra.

Dónde ver España vs Brasil Sub-20

El partido se disputará el sábado 4 de octubre a las 22:00 horas (hora peninsular española). La transmisión estará disponible en Teledeporte, RTVE Play y FIFA+, el servicio oficial de streaming del torneo.

