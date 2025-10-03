México vs Marruecos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Mundial Sub-20 2025

Mundial Sub-20

La Selección Mexicana Sub-20 de Eduardo Arce se juega el pase a la siguiente ronda del Mundial Sub-20 de Chile 2025 este sábado 4 de octubre, cuando enfrente a la sorprendente selección de Marruecos en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

México busca la clasificación con Gilberto Mora como figura

El Tri Sub-20 llega a este compromiso en el segundo lugar del Grupo C, luego de sumar dos empates: 2-2 frente a Brasil y 2-2 contra España. El gran protagonista del conjunto mexicano ha sido Gilberto Mora, delantero que firmó un doblete ante la Roja y se ha convertido en el motor ofensivo del equipo.

Además de Mora, nombres como Yael Padilla, Hugo Camberos y Diego Ochoa han dejado buenas sensaciones, mostrando talento y personalidad en momentos clave. Sin embargo, la situación es clara: México necesita ganar para asegurar su boleto a los octavos de final y evitar depender del resultado entre España y Brasil.

Marruecos, líder invicto y la gran sorpresa del torneo

La selección de Marruecos Sub-20 es hasta ahora una de las revelaciones del Mundial. Con un paso perfecto, derrotó 2-0 a España y 2-1 a Brasil, asegurando su clasificación con seis puntos en dos partidos. Los africanos llegan como líderes del Grupo C y buscarán cerrar la fase con puntaje ideal.

Será la primera vez que México y Marruecos se enfrenten en una Copa del Mundo Sub-20, aunque en torneos juveniles como el Esperanzas de Toulon, el historial favorece al Tri, que suma dos victorias en dos duelos.

Horario y dónde ver México vs Marruecos Sub-20

Fecha: Sábado 4 de octubre de 2025

Sábado 4 de octubre de 2025 Hora: 14:00 horas (Centro de México)

14:00 horas (Centro de México) Estadio: Elías Figueroa Brander, Valparaíso

Elías Figueroa Brander, Valparaíso Transmisión: Canal Nu9ve, TUDN y ViX

Un partido a vida o muerte para México

La Selección Mexicana Sub-20 tiene la obligación de ganar para seguir con vida en el Mundial de Chile. Enfrente estará un Marruecos invicto y con gran solidez, pero con el liderazgo de Gilberto Mora y la garra del equipo, el Tri buscará hacer historia y conseguir su boleto a los octavos de final.

