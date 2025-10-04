Argentina vs Italia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Mundial Sub-20 2025

Mundial Sub-20

Argentina busca cerrar la fase de grupos con puntaje ideal

La Selección Argentina Sub-20, dirigida por Diego Placente, enfrenta a Italia en la última jornada del Grupo D del Mundial de Chile 2025. El encuentro se disputará este sábado 4 de octubre a las 20:00 horas, en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso y se podrá seguir en vivo por Telefe, DSports y DGO.

La Albiceleste llega con paso perfecto: debutó con una victoria 3-1 ante Cuba y luego goleó 4-1 a Australia, resultados que le aseguraron la clasificación a los octavos de final. Ahora, buscará cerrar la primera fase con puntaje ideal y consolidarse como uno de los grandes favoritos al título.

Italia quiere dar la sorpresa

El combinado italiano, dirigido por Carmine Nunziata, llega como segundo del grupo con 4 puntos. La Azzurra comenzó con triunfo 1-0 sobre Australia, pero en la segunda jornada empató 2-2 frente a Cuba en un cierre dramático. Con ese resultado, Italia necesita vencer a Argentina si quiere quedarse con la cima del grupo y mejorar su cruce en la fase de eliminación directa.

Posibles alineaciones de Argentina vs Italia

Argentina Sub-20: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba; Milton Delgado, Tobías Andrada; Gianluca Prestianni, Álvaro Montoro, Santino Andino; Ian Subiabre. DT: Diego Placente.

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba; Milton Delgado, Tobías Andrada; Gianluca Prestianni, Álvaro Montoro, Santino Andino; Ian Subiabre. DT: Diego Placente. Italia Sub-20: Alessandro Nunziante; Jacopo Sardo, Christian Corradi, Andrea Natali; Cristian Cama, Emanuele Sala, Mattia Mannini, Javison Idele; Marco Romano, Mattia Mosconi; Alvin Okoro. DT: Carmine Nunziata.

Un choque decisivo en el Mundial Sub-20

El duelo entre Argentina e Italia Sub-20 promete ser uno de los más atractivos de la fase de grupos. La Albiceleste ya aseguró su boleto, pero quiere confirmar su dominio en el Grupo D, mientras que la Azzurra sueña con dar el golpe y quedarse con el primer lugar.

