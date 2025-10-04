Written by: octubre 4, 2025 Ligas Europeas

Brentford vs Manchester City EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 7 Premier League 2025-26

Brentford vs Manchester City

El Manchester City visita al Brentford este domingo por la séptima jornada de la Premier League 2025-26, en un duelo donde Pep Guardiola podría hacer historia: con una victoria, alcanzaría las 250 victorias en la liga inglesa, un registro que lograría en tiempo récord.

Previa del Brentford vs Manchester City

El Manchester City llega en gran momento tras golear 5-1 al Burnley en el Etihad, con doble autogol de Maxime Esteve y tantos de Erling Haaland. Aunque empató 2-2 ante el Mónaco en Champions, los de Guardiola suman seis partidos consecutivos sin perder y han recuperado su ritmo dominante en el campeonato.

Los “Citizens” lideran la liga en porcentaje de posesión y tiempo al frente en el marcador (55,3%), un reflejo del control que ejercen en cada compromiso.

Si logran vencer en Londres, Guardiola alcanzará las 250 victorias en solo 349 partidos, rompiendo el récord histórico de Arsène Wenger (423).

Brentford, peligroso en casa

El Brentford ha sorprendido con un sólido inicio de temporada. Bajo el mando de Keith Andrews, los “Bees” vencieron 3-1 al Manchester United en la jornada anterior con doblete de Igor Thiago.
El equipo londinense ha marcado dos o más goles en cinco de sus últimos seis partidos en casa, convirtiendo su estadio en un terreno complicado para cualquier visitante. Además, ya sabe lo que es vencer al City, tras su triunfo en 2023.

En el apartado médico, el City mantiene las bajas de Omar Marmoush, Rayan Cherki y Ait-Nouri, mientras que Brentford recupera a Reiss Nelson y Fabio Carvalho.

Pronóstico del Brentford vs Manchester City

El Brentford puede complicar el duelo con su ofensiva, pero la calidad del City y el momento de Haaland deberían inclinar la balanza.
Pronóstico final: Brentford 1-2 Manchester City. Guardiola alcanzaría así su esperada victoria número 250 en la Premier League.

