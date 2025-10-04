Chivas vs Pumas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 14 Liga MX Femenil Apertura 2025

Liga MX Femenil

El Apertura 2025 vive su recta final y la Liga MX Femenil promete emociones fuertes con el duelo entre Chivas y Pumas Femenil, programado para este domingo 5 de octubre a las 11:00 AM en el Estadio AKRON. El encuentro no solo enfrenta a dos históricos del fútbol mexicano, sino que puede definir el futuro de ambos rumbo a la Liguilla.

Pumas Femenil, obligadas a ganar para mantenerse con vida

El equipo dirigido por Marcello Frigério atraviesa un momento complicado. Tras un arranque prometedor que las colocó entre los primeros lugares, las Auriazules suman cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos, cayendo ante Toluca, Tigres, Querétaro y Atlético San Luis.

Actualmente, Pumas ocupa el séptimo lugar con 22 puntos, producto de siete victorias, un empate y cinco derrotas. Aunque su ofensiva, liderada por Stephanie Ribeiro (10 goles), ha respondido, la defensa ha dejado dudas con 20 goles en contra.

El reto es claro: ganar en Guadalajara para asegurar su lugar en la Fiesta Grande y evitar depender de otros resultados.

Chivas Femenil, invictas en casa y con la mira en el liderato

Por su parte, Chivas Femenil llega en un gran momento. El equipo de Antonio Contreras suma cuatro triunfos consecutivos y se mantiene en el cuarto lugar de la tabla con 26 puntos, además de presumir la segunda mejor defensa del torneo (solo 11 goles recibidos).

El Estadio AKRON ha sido un verdadero fortín para el Rebaño: en seis enfrentamientos ante Pumas como local, el Guadalajara nunca ha perdido, con cinco victorias y un empate.

Pronóstico del partido

Con una racha sólida y el impulso de su afición, Chivas parte como favorito para quedarse con los tres puntos. Sin embargo, Pumas Femenil saldrá con todo, sabiendo que su pase a la Liguilla está en juego.

Pronóstico: Chivas 2-1 Pumas Femenil.

