Juventus vs Milán EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 6 Serie A 2025-26

Serie A

La Serie A 2025-2026 arranca con uno de los partidos más esperados del calendario: Juventus vs AC Milán, este domingo en el Allianz Stadium. Ambos clubes llegan con aspiraciones al título y separados por un solo punto en la tabla, en un encuentro que promete emociones desde Turín.

Previa del Juventus vs AC Milán

La Juventus, bajo la dirección de Igor Tudor, se mantiene invicta en el campeonato italiano, acumulando 10 partidos sin perder desde abril. Sin embargo, el empate 1-1 ante Atalanta dejó sensaciones encontradas y los mantiene por detrás de Napoli, Roma y Milan.

En Champions League, los de Turín protagonizaron un vibrante 4-4 frente al Borussia Dortmund, mostrando poder ofensivo pero también fragilidad defensiva, un aspecto que Tudor debe corregir si aspira al Scudetto.

La “Vecchia Signora” espera recuperar a Bremer y Khephren Thuram, mientras que Juan Cabal y Fabio Miretti están descartados. En ataque, Vlahovic, Openda y Jonathan David compiten por un lugar como delantero titular.

Allegri vuelve a Turín con el Milán

El regreso de Massimiliano Allegri al Allianz Stadium como técnico del Milan añade un toque especial al duelo. Tras un exitoso pasado con la Juve, el estratega busca ahora devolver la gloria al conjunto rossonero.

El Milán llega en plena forma tras vencer 2-1 al Napoli, con Christian Pulisic como figura al anotar y asistir. Con 12 puntos en cuatro partidos, el equipo milanista lidera el torneo y luce sólido tanto en defensa como en ataque.

Pronóstico Juventus vs AC Milán

El encuentro se perfila cerrado y táctico, con dos equipos que priorizan la disciplina defensiva. Sin embargo, el momento del Milan y la inspiración de Pulisic pueden marcar la diferencia.

Pronóstico final: Juventus 0-1 AC Milan. Los rossoneri podrían iniciar la Serie A con un triunfo de autoridad en Turín.

Last modified: octubre 4, 2025