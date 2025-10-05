Celta vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

El Atlético de Madrid buscará extender su racha ganadora y sumar su cuarta victoria consecutiva en todas las competiciones cuando visite al Celta de Vigo este domingo por la noche, en el marco de la jornada 8 de LaLiga 2025-26. Los dirigidos por Diego Simeone llegan con confianza tras golear en la Champions League, mientras que el conjunto gallego sigue sin conocer la victoria en el torneo local.

Celta de Vigo: urgencia por ganar en LaLiga

El Celta atraviesa un inicio complicado de temporada. Con cinco empates y dos derrotas, los de Claudio Giráldez apenas suman cinco puntos, ubicándose en el puesto 17 de la tabla. A pesar de ello, el triunfo reciente en la Europa League (2-1 ante el PAOK) trajo un respiro al vestuario.

En Liga, su última presentación fue una derrota 2-1 ante el Elche, y curiosamente, sus cinco empates previos fueron todos 1-1, una muestra de sus dificultades para cerrar los partidos. Sin embargo, el Celta ya demostró que puede competir: igualó 1-1 con el Atlético la última vez que se enfrentaron, en febrero de 2025.

Atlético de Madrid: en plena recuperación

Por su parte, el Atlético vive un gran momento. Tras un inicio irregular, los rojiblancos enlazan tres triunfos consecutivos, incluyendo un contundente 5-2 sobre el Real Madrid y un 5-1 al Eintracht Frankfurt en Champions. Con 12 puntos, ocupan el quinto lugar en LaLiga y buscan acercarse a los líderes.

Simeone recuperará piezas importantes como Alexander Sorloth y Koke, mientras que Borja Iglesias, con seis goles, será la principal amenaza en ataque.

Pronóstico del partido

El Celta llega con desgaste tras su compromiso europeo, mientras que el Atlético luce más sólido y confiado. Todo apunta a una nueva victoria colchonera.

Pronóstico: Celta 1-2 Atlético de Madrid.

Last modified: octubre 5, 2025