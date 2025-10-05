Written by: octubre 5, 2025 Mundial Sub-20

Estados Unidos vs Sudáfrica EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Mundial Sub-20 2025

Estados Unidos vs Sudáfrica

El Mundial Sub-20 Chile 2025 continúa encendido, y este domingo Estados Unidos intentará dar un nuevo golpe de autoridad cuando se enfrente a Sudáfrica, en un duelo clave por el liderato del Grupo E.

El partido arrancará a las 2:00 pm hora de México y Centroamérica, 1:00 pm del Pacífico y 4:00 pm del Este de Estados Unidos, con transmisión exclusiva por ViX Premium en México, DSports en Sudamérica y Telemundo en territorio estadounidense. Además, los aficionados podrán verlo en vivo y gratis por fulbox.com.

Estados Unidos llega en gran momento

El conjunto norteamericano ha demostrado por qué es uno de los grandes favoritos del torneo. En su debut, arrasó con Nueva Caledonia por 9-1, y en la segunda jornada firmó una actuación contundente ante Francia, venciéndola 3-0.
Con esos resultados, los dirigidos por Mikey Varas no solo lideran su grupo con paso perfecto, sino que también presumen una de las mejores ofensivas del certamen.

Un triunfo o incluso un empate ante Sudáfrica bastará para que los estadounidenses aseguren el primer lugar del Grupo E y permanezcan en Rancagua para disputar los octavos de final.

Sudáfrica busca dar la sorpresa

Del otro lado, Sudáfrica llega con la moral alta tras golear 5-0 a Nueva Caledonia, luego de haber caído ante Francia en su debut. Los africanos saben que solo una victoria les garantizará la clasificación directa, por lo que saldrán a jugar con intensidad y sin margen de error.

Pronóstico del partido

Será un duelo de alta exigencia entre dos equipos en gran forma, pero por lo mostrado hasta ahora, Estados Unidos parte como claro favorito. Nuestro pronóstico: Estados Unidos 3-1 Sudáfrica.
¿Coincides con este resultado?

