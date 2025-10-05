Colombia vs Nigeria EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Mundial Sub-20 2025

Mundial Sub-20

La Selección Colombia Sub-20 afronta una cita decisiva este domingo 5 de octubre cuando se mida a Nigeria en el cierre de la fase de grupos del Mundial Sub-20 Chile 2025. La Tricolor busca sellar su clasificación a los octavos de final y mantener su invicto en el torneo.

El encuentro se jugará en el Estadio Fiscal de Talca, a las 5:00 pm hora de México y Centroamérica, 6:00 pm en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, 4:00 pm del Pacífico y 7:00 pm del Este de Estados Unidos.

La transmisión estará disponible por ViX Premium en México, DSports en Sudamérica, RCN y Gol Caracol en Colombia, y Telemundo en Estados Unidos. Además, podrás verlo en vivo y gratis por fulbox.com.

Colombia quiere cerrar con broche de oro la fase de grupos

El equipo de Héctor Cárdenas llega con cuatro puntos tras vencer 2-1 a Arabia Saudita en su debut y empatar sin goles ante Noruega en un duelo muy parejo entre líderes. Un punto más le bastará a Colombia para asegurar el primer lugar del grupo, aunque una derrota combinada con un triunfo noruego podría complicar su posición.

La Tricolor ha mostrado solidez defensiva y buen manejo del balón, con Jhojan Torres y Tomás Ángel como figuras destacadas en el arranque del certamen.

Nigeria, obligada a ganar para clasificar

El conjunto africano llega con tres puntos, producto de una victoria agónica 3-2 sobre Arabia Saudita tras caer en su estreno ante Noruega. Nigeria necesita sumar de a tres para soñar con los octavos y apostará por su potencia física y velocidad en ataque.

Pronóstico Colombia vs Nigeria Sub-20

Se espera un duelo intenso y estratégico en Talca. Colombia parte como favorita, pero Nigeria tiene con qué sorprender. Nuestro pronóstico: empate 1-1.

Last modified: octubre 5, 2025