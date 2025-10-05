Pumas vs Chivas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 12 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

El Apertura 2025 continúa con un auténtico partidazo en la Jornada 12, cuando Pumas UNAM reciba a Chivas de Guadalajara este domingo 5 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario. Ambos equipos llegan con la obligación de sumar para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.

El duelo dará inicio a las 19:00 horas (centro de México) y podrás disfrutarlo en televisión abierta por Canal 5, además de TUDN y ViX Premium vía streaming.

Cómo llegan Pumas y Chivas al duelo

El Rebaño Sagrado, dirigido por Gabriel Milito, atraviesa un momento positivo tras sumar seis puntos en la última semana. Su más reciente triunfo fue un 2-0 ante Puebla, con goles de Bryan González y Omar Govea, resultado que los colocó novenos de la tabla con 14 unidades.

Por su parte, los Pumas no viven su mejor momento. Los dirigidos por Efraín Juárez acumulan tres jornadas sin ganar, y llegan tras ser goleados 4-1 por América en el Clásico Capitalino. Con 13 puntos y el décimo lugar de la clasificación, los universitarios están obligados a reaccionar ante su afición en Ciudad Universitaria.

Historial y datos que debes saber

La última vez que ambos se enfrentaron fue en la Jornada 10 del Clausura 2025, donde Chivas ganó 0-1 con gol de Luis Rey en el tiempo añadido. Además, el Rebaño ha ganado sus últimas dos visitas a la CDMX, frente a América y Pumas.

Entre los datos destacados: Armando González es el máximo anotador rojiblanco con cinco goles, mientras que Luis Romo se mantiene entre los jugadores con más pases en campo rival.

Pronóstico Pumas vs Chivas

Será un encuentro de alto voltaje entre dos equipos con realidades opuestas. Chivas llega con mejor momento y podría aprovechar la presión universitaria.

Pronóstico: Pumas 1-2 Chivas.

Last modified: octubre 5, 2025