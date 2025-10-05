Written by: octubre 5, 2025 Fútbol Mexicano

Pumas vs Chivas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 12 Liga MX Apertura 2025

Pumas vs Chivas

El Apertura 2025 continúa con un auténtico partidazo en la Jornada 12, cuando Pumas UNAM reciba a Chivas de Guadalajara este domingo 5 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario. Ambos equipos llegan con la obligación de sumar para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.

El duelo dará inicio a las 19:00 horas (centro de México) y podrás disfrutarlo en televisión abierta por Canal 5, además de TUDN y ViX Premium vía streaming.

Cómo llegan Pumas y Chivas al duelo

El Rebaño Sagrado, dirigido por Gabriel Milito, atraviesa un momento positivo tras sumar seis puntos en la última semana. Su más reciente triunfo fue un 2-0 ante Puebla, con goles de Bryan González y Omar Govea, resultado que los colocó novenos de la tabla con 14 unidades.

Por su parte, los Pumas no viven su mejor momento. Los dirigidos por Efraín Juárez acumulan tres jornadas sin ganar, y llegan tras ser goleados 4-1 por América en el Clásico Capitalino. Con 13 puntos y el décimo lugar de la clasificación, los universitarios están obligados a reaccionar ante su afición en Ciudad Universitaria.

Historial y datos que debes saber

La última vez que ambos se enfrentaron fue en la Jornada 10 del Clausura 2025, donde Chivas ganó 0-1 con gol de Luis Rey en el tiempo añadido. Además, el Rebaño ha ganado sus últimas dos visitas a la CDMX, frente a América y Pumas.

Entre los datos destacados: Armando González es el máximo anotador rojiblanco con cinco goles, mientras que Luis Romo se mantiene entre los jugadores con más pases en campo rival.

Pronóstico Pumas vs Chivas

Será un encuentro de alto voltaje entre dos equipos con realidades opuestas. Chivas llega con mejor momento y podría aprovechar la presión universitaria.
Pronóstico: Pumas 1-2 Chivas.

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 5, 2025
Colombia vs Nigeria Previous Story
Colombia vs Nigeria EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Mundial Sub-20 2025
Tijuana vs Monterrey Next Story
Tijuana vs Monterrey EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 12 Liga MX Apertura 2025

Related Posts

Tijuana vs Monterrey

Tijuana vs Monterrey EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 12 Liga MX Apertura 2025

Written by: octubre 5, 2025

La Liga MX continúa su actividad este domingo 5 de octubre de 2025 con un partidazo desde la frontera norte del país. Los Xolos de...

Read More
Chivas vs Pumas

Chivas vs Pumas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 14 Liga MX Femenil Apertura 2025

Written by: octubre 4, 2025

El Apertura 2025 vive su recta final y la Liga MX Femenil promete emociones fuertes con el duelo entre Chivas y Pumas Femenil, programado...

Read More
América vs Santos

América vs Santos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 12 Liga MX Apertura 2025

Written by: octubre 4, 2025

La Jornada 12 de la Liga MX Apertura 2025 nos trae un choque imperdible desde el Estadio Ciudad de los Deportes, donde el América...

Read More
León vs Toluca

León vs Toluca EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 12 Liga MX Apertura 2025

Written by: octubre 4, 2025

La Jornada 12 de la Liga MX Apertura 2025 nos trae un duelo de alto voltaje. Este sábado 4 de octubre, el Club León recibe en el Estadio...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *