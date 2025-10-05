Tijuana vs Monterrey EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 12 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

La Liga MX continúa su actividad este domingo 5 de octubre de 2025 con un partidazo desde la frontera norte del país. Los Xolos de Tijuana recibirán a los Rayados de Monterrey en el Estadio Caliente, en un duelo correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025, programado para iniciar en punto de las 21:05 horas (tiempo del centro de México).

Así llegan los equipos al duelo en la frontera

El conjunto dirigido por Sebastián Abreu vive un gran momento en el campeonato. Los Xolos se ubican en la séptima posición de la tabla general con 19 puntos, y llegan motivados tras haber dado la sorpresa en la fecha anterior al derrotar 2-0 a Cruz Azul, quitándole el invicto a la Máquina. Además, el cuadro fronterizo se mantiene invicto en casa, donde ha convertido el Estadio Caliente en una auténtica fortaleza.

Por su parte, los Rayados de Monterrey, comandados por Doménec Torrent, marchan cuartos de la clasificación con 25 unidades, igualados con Toluca, pero con menor diferencia de goles. En su último compromiso, la Pandilla venció 1-0 a Santos Laguna gracias a un tanto de Lucas Ocampos. Sin embargo, el cuadro regiomontano afrontará este compromiso con bajas sensibles.

Bajas importantes en Monterrey

Rayados viajó sin Sergio Ramos, Sergio Canales y Carlos Salcedo, todos ausentes por precaución ante la cancha sintética del Estadio Caliente. Ramos no ha jugado en este tipo de superficie en años recientes, Canales fue intervenido quirúrgicamente y Salcedo apenas se reincorpora tras una larga lesión. Ante ello, Torrent apostará por una zaga central conformada por Víctor Guzmán y Stefan Medina.

Dónde ver en vivo el Xolos vs Rayados

El encuentro se disputará en el Estadio Caliente de Tijuana y podrá verse en México por FOX Sports, Caliente TV y Tubi México, mientras que en Estados Unidos la transmisión estará disponible por TUDN USA y ViX.

Un duelo imperdible entre dos equipos que buscan mantenerse en los primeros lugares del Apertura 2025.

Last modified: octubre 5, 2025